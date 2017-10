MAFIA DIN PSD / Stenogramele complete ale discuţiei dintre HREBENCIUC şi ŞOVA. "Nu contează că dispare un baron sau altul"!

MAFIA DIN PSD / Stenogramele complete ale discuției dintre HREBENCIUC și ȘOVA. "Nu contează că dispare un baron sau altul"!

Ştire online publicată Marţi, 21 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) sustin, in documente din noul dosar penal al deputatului PSD Viorel Hrebenciuc, ca acesta a discutat in 17 octombrie cu senatorul Dan Sova, promitandu-i acestuia sprijin pentru a castiga presedintia partidului, daca il ajuta prin initierea unei propuneri legislative privind amnistierea si gratierea unor pedepse si prin interventii la ministrul Justitiei, pentru abrogarea unui articol de lege care il incrimineaza in dosarul retrocedarilor.Anchetatorii redau, in documentul citat, fragmente din discutia celor doi, care a fost interceptata si care apare in noul dosar penal deschis pe numele deputatului.Viorel Hrebenciuc si Dan Sova au fost audiati la DNA, intr-un nou dosar. Perchezitii la fostul sef al SPP, Dumitru IliescuProcurorii anticoruptie mai spun ca Viorel Hrebenciuc si Dan Sova au discutat ulterior despre necesitatea dezincriminarii faptei de folosire a influentei de catre liderul unui partid politic in scopul obtinerii unui folos necuvenit, avand in vedere ca deputatul este inculpat pentru savarsirea unor asemenea infractiuni. Astfel, Sova a promis ca in schimbul ajutorului pentru a deveni presedintele PSD il va determina pe ministrul Justitiei sa initieze un astfel de proiect. in acest sens, anchetatorii redau un alt fragment de discutie:Fostul sef al SPP Dumitru Iliescu ii spunea lui Viorel Hrebenciuc, despre angajatul DNA care a aflat ca deputatul este interceptat, ca "stia si de Ponta, si de toti", "stia cine are dosare, stia de cei special urmariti", "stia de Basescu, de 27 de milioane".In documente din noul dosar penal al lui Viorel Hrebenciuc, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) redau discutii interceptate dintre deputatul PSD si Iliescu. in respectivele conversatii, fostul sef al SPP i-a confirmat lui Hrebenciuc ca este interceptat de procurorii anticoruptie, dupa cum i-a comunicat un angajat al DNA.Dumitru Iliescu i-a mai spus lui Viorel Hrebenciuc ca respectivul angajat al DNA lucreaza la "sectorul de politie judiciara" si "stia si de Ponta" si "de Basescu, de 27 de milioane".Potrivit anchetatorilor, in aceleasi discutii interceptate, Iliescu i-a spus lui Hrebenciuc ca respectivul angajat al DNA are acces la documentele din dosar, precum si din alte dosare penale de interes, intrucat se afla in posesia cheii de la fisetul procurorului de caz, apreciind insa ca este riscant sa scoata fizic acte pe care sa i le puna la dispozitie, deoarece ar genera suspiciuni in randul colegilor.Totodatal, fostul sef al SPP l-a asigurat pe deputat ca, prin intermediul ofiterului de politie, poate obtine in continuare informatii cu privire la evolutia dosarelor in care acesta este cercetat, dar si alte dosare penale de interes, sens in care Hrebenciuc i-a propus intensificarea contactelor pentru transmiterea acestor date ce nu sunt destinate publicitatii.Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc a fost anuntat, luni, de procurorii DNA ca este urmarit penal intr-un nou dosar, in care este acuzat de instigare la infractiunea de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, trafic de influenta, folosire a influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite si cumparare de influenta.Potrivit DNA, Hrebenciuc ar fi aflat informatii din interiorul DNA cu ajutorul fostului sef al Serviciului Protectie si Paza (SPP) Dumitru Iliescu, acesta cerand si obtinand de la un angajat al Directiei informatii despre interceptarea deputatului.In acelasi dosar, Dan Sova este urmarit penal pentru trafic de influenta.Potrivit procurorilor, in 17 octombrie, Viorel Hrebenciuc, lider al grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor, membru al Comitetului Executiv National al partidului si vicepresedinte al Camerei Deputatilor, i-ar fi cerut senatorului Dan Sova sa initieze o propunere legislativa privind amnistia si gratierea unor pedepse.Viorel Hrebenciuc i-ar fi promis lui Sova, in schimbul interventiilor sale, ca il va sprijini sa obtina functia de presedinte al partidului din care cei doi fac parte, in dauna altor doi posibili contracandidati.Cei doi au mai discutat ca, in acelasi context, colegul lui Hrebenciuc sa il determine pe ministrul Justitiei sa initieze un proiect de lege avand ca obiect abrogarea articolului 13 din Legea 78/2000, respectiv "fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite".DNA a precizat ca propunerea a fost formulata pentru a evita ca o eventuala condamnare a lui Viorel Hrebenciuc sa fie pusa in executare, dar si pentru "a evita executarea unei eventuale pedepse aplicate unui membru reprezentativ al partidului, care fusese condamnat nedefinitiv in prima instanta pentru luare de mita, la pedeapsa inchisorii".Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca membrul PSD condamnat, pe care Hrebenciuc voia sa il sprijinire prin adoptarea unei legi de amnistiere si gratiere a pedepsei, este Miron Mitrea. Instanta suprema l-a condamnat, in 15 octombrie, pe deputatul PSD Miron Mitrea la doi ani de inchisoare cu executare, in dosarul de coruptie privind lucrarile de constructie facute la locuinta mamei sale, decizia nefiind definitiva.DNA a cerut aviz de la Camera Deputatilor pentru arestarea preventiva a lui Viorel Hrebenciuc, atat in noul dosar, cat si in cel in care este cercetat alaturi de deputatul PSD Ioan Adam, pentru retrocedari ilegale de paduri.In dosarul retrocedarilor ilegale, Hrebenciuc este urmarit penal pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si instigare la folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.sursa: www.stirileprotv.ro