MAE a inaugurat noul centru consular de crize

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Teodor Baconschi a inaugurat, astăzi, Centrul consular de crize, pentru a oferi un răspuns rapid la solicitările cetățenilor români aflați în situații de urgență în străinătate. Teodor Baconschi a explicat că înființarea Centrului consular de crize a fost decisă pentru a crește capacitatea MAE de a gestiona crizele consulare, în coordonare cu celelalte instituții românești competente și cu partenerii din UE. "Am putut constata în ultimii câțiva ani că situațiile de criză consulară s-au înmulțit. Am avut câteva experiențe pe care le-am gestionat bine, cum a fost situația din Libia, când, grație cooperării MAE- MAPN, am reușit să stabilim un pod aerian prin La Valetta și să evacuăm în bune condiții aproape 800 de cetățeni români aflați în pericol", a arătat ministrul de externe.El a adăugat că asemenea crize consulare sunt oricând posibile și acestea ar putea apărea nu doar în urma recentelor evoluții din spațiul arab, dar și în urma unor dezastre naturale, cum a fost cazul după tsunami-ul din Japonia sau în urma unor crize umanitare, cum a fost aceea din Haiti, dar și după crize politice legate de războaie civile și situații revoluționare care ar putea expune la riscuri majore comunitățile românești din diferite state ale lumii. "Logica de funcționare a acestui nou centru este aceea de a coordonare, deci este esențial atunci când izbucnește o criză să reacționezi în timp real, să te relaționezi cu toate instituțiile românești competente și, în același timp, să-ți asumi o dublă sarcină, atât protecția vieții cetățenilor români aflați în situații de pericol, cât și a altor resortisanți europeni, pentru că în calitatea noastră de membri UE avem această datorie și beneficiem, la rândul nostru, de asistență consulară coordonată la nivelul Uniunii, acolo unde nu avem ambasade", a menționat ministrul Teodor Baconschi.Șeful diplomației a mai explicat că pentru noua structură nu au fost alocate noi reurse umane, ci s-a făcut o redirecționare a organigramei existente, urmând ca, pe bază de voluntariat, o serie de diplomați și personal tehnico-administrativ din MAE să se concentreze pe gestionarea oricărei viitoare situații de urgență, informează Realitatea.net.