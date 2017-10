"Mă surprinde şi mă dezamăgeşte profund atitudinea Ambasadei SUA"

3

MARELE NEMERNIC

Unii , adica noi , inclusiv o parte a presei , au infrazneala sa agite zilnic problema coruptiei , fapt care-l indigneaza pe acest politicianist care , la fel ca altii ca el , n-a facut nimic bun pentru Romania . Acest al doilea om care sta degeaba in Romania , vrea ca amabasadorul sa gandeasca ca ca el si Dragnea . Indrazneala SUA de a pretinde un oarecare comportament care sa le dea incredere in aliatii sai romani . depaseste orice masura . Ambasadorul este convins ca daca ar lasa lucrurile la voia PSD si ALDE , acestea ar fi capabile sa privatizeze Deveselul si sa-l transforme intr-un butic . Acuzatia ca ambasadorii nu vad ca normele elementare nu sunt respectate si ca sunt abuzuri in justitie care au adus Romania pe un drum nedorit , este o infamie , o culme a ipocriziei si ticalosiei politicianiste . Realitatea etse ca daca asa stau lucurile , se datoreaza faptului ca Romania a ajuns sa fie batjocorita si adusa Ia sapa de lemn de indivizi ca Tariceanu si Dragnea , fara sa mai vorbim de toti cei care au guvernat Romania , infiferent de culoarea politica . Exista situatii ingrijoratoare in Justitie , dar acestea se datoreaza celor pusi acolo de catre partide . Nu exista partid in Romania care sa doreasca independent Justitiei . Asta ar insemna judecarea si inchiderea tuturor politicn istilor care au devalizat Romania , toti, fara ecceptie . Daca Ambasadorii doresc cu adevarat sa apere Justitia , trebuie sa ceara scoaterea din viata politica a acestor ticalosi de teapa lui Tariceanu . Mai exista o solutie . Toti ambasadorii straini sa se inscribe in PSD si ALDE .