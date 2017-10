„Mă simt mândru că am alături de mine o mulţime de năvodăreni“

Primarul Nicolae Matei:

„Mă simt mândru că am alături de mine o mulțime de năvodăreni“

În urmă cu două zile, în orașul Năvodari s-a dat startul la distracție și voie bună. Nenumărați locuitori ai orașului Năvodari s-au adunat pe stadionul „Flacăra” pentru a serba zilele orașului.De la eveniment nu a lipsit nici primarul orașului, Matei Nicolae, care a ținut să mulțumească din suflet tuturor celor prezenți pentru alegerile bune care le-au făcut.„Vă mulțumesc din suflet că ați venit într-un număr atât de mare la vot, și că ați ales ceea ce este bine pentru orașul vostru. Nu v-ați vândut orașul și nu l-ați lăsat pe mâna unor necunoscuți. Veți vedea că în acest mandat se vor remarca schimbări în bine. Asta pentru că am nenumărate proiecte începute din anii trecuți care sper că se vor finaliza cât mai curând. De asemenea, mă simt mândru că am alături de mine o mulțime de năvodăreni care se distrează și se simt bine în această atmosferă de petrecere. Vom petrece și ne vom bucura, căci merităm cu toții”, a declarat primarul orașului Năvodari, Matei Nicolae.După ce le-a mulțumit năvodărenilor, și le-a urat distracție plăcută, primarul a lăsat scena să fie „inundată” de invitați speciali, care au întreținut atmosfera de petrecere până la miezul nopții.Astfel, în fiecare dintre cele trei zile, începând cu ora 19.30, locuitorii orașului s-au adunat „cu mic, cu mare”, pe Stadionul „Flacăra”. Vineri, năvodărenii au dansat pe ritmurile trupelor locale: „Virtuoșii”, „Hai noroc”, „Perla Mării” și „Panoramic”. Tot în prima seară au urcat pe scenă și solistele: Cristina Mușat, Adina Vasile, Denisa Luscanu și Cazacu Loreta. În ceea ce privește artiștii de renume național, menționăm că scena i-a aparținut lui Axinte, urmat de Radu Pietreanu, Lo-renna, Emilia Ghinescu, Cristi Dule și nu în ultimul rând, Deep Central. Programul de sâmbătă a început la ora 16.00 cu o tombolă, urmată de un recital al lui Gheorghe Luca și al Mădălinei. Ulterior a urcat pe scenă celebrul interpret Nicu Paleru, urmat de DJ Project, Alessia și Nelu Ploieșteanu.Duminică, programul a început tot de la ora 16.00, cu un festival tătăresc, iar de la ora 18.00 a avut loc un eveniment aparte: consilierii locali au format o echipă și au jucat un meci de fotbal împotriva invitaților din Gemlik. Momentul a fost urmat de un concert al artiștilor: Mirela Stoian, Jean de la Craiova, Raluka, Nicu Albu și, într-un final, Guess Who band. Prezentatorii acestui eveniment au fost Liliana Bărăscu și Vali Crângașu. Menționăm că, în fiecare dintre cele trei zile, trupa „Amicii”, condusă de Gabi Soare, a prezentat spectacole pentru copii de tipul: teatru de păpuși, mascote, baloane, precum și multe surprize. Tombolă cu premii de un miliardÎn cadrul mega-tombolei de sâmbătă, cei mai norocoși năvodăreni au câștigat numeroase premii, potul cel mare fiind un autoturism Citroen. Astfel, 101 de năvodăreni care s-au prezentat la vot la alegerile locale au fost fericiții câștigători ai premiilor puse în joc. Valoarea acestora s-a ridicat la aproximativ un miliard de lei vechi, iar darurile puse la bătaie de administrația locală au constat în electronice și electrocasnice. Tom-bola a durat mai multe ore întrucât o parte dintre cei extrași din urnă, fie nu au îndeplinit condițiile de participare, fie nu s-au aflat pe stadion pentru a le fi validat biletul câștigător.Același lucru s-a întâmplat și cu mașina pusă în joc, care nu s-a lăsat luată acasă din prima, pentru că cel care a avut biletul câștigător nu s-a prezentat personal pentru a-și ridica premiul. Totuși, consideră organizatorii, condițiile ca cei care au câștigat să intre în posesia premiilor au fost cât se poate de simple. Atunci când și-au auzit numărul strigat, trebuiau să urce pe scenă cu biletul cu numărul corespunzător și cu buletinul de identitate, pentru a face dovada că au votat.Scopul conducerii primăriei a fost acela de a încuraja participarea la vot, indiferent de opțiune votanților și de a le arăta năvodărenilor că trebuie să își exercite, atât drepturile, cât și obligațiile cetățenești.