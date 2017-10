„Mă gândesc serios să plec din PMP“

1

Partidul Miscarea Paralizata

PMP demonstreaza ca nu este " ceva nou " ci o factiune in care fugarii din PDL si alte partide s-au inscris cei care n-au reusit sa faca nimic in partidele din care au plecat si care , asa dupa cum se vede , vor face in continuare acelasi lucru , adica tot nimic . Gigel , care era un anonim in PDL , care nu s-a remarcat prin nimic deosebit , s-a trezit din somnolenta devenind parlamentar , calitate in care s-a " evidentiat " prin tot felul de declaratii menite sa - i acopere incapacitatea . Declaratia sa " ca se gandeste serios " este o gluma , el nefiind capabil de asa ceva . Gigel reprezinta tipul caracteristic al politicianistului roman care vrea sa primeasca , fara sa dea ceva si incapabil de a se devota unei cauze sau organizatii . Daca ar avea un strop de demnitate , ar trebui sa-si puna cenusa pe cap si sa implore mila lui Chiru sa fie reprimit , sau sa se duca direct la PNL unde poate deveni discipolul marelui politicianist Hasotti .