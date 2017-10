"Mă aștept la o susținere din partea foșilor colegi din PDL, dacă Iohannis s-ar retrage"

Candidata PMP la alegerile prezidențiale, Elena Udrea, a declarat astăzi că se așteaptă să fie susținută de foști colegi din PDL în cazul în care Klaus Iohannis s-ar retrage din cursa prezidențială, în contextul procesului privind incompatibilitatea liderului liberal constatată de ANI."În mod natural, foștii mei colegi din PDL, mare parte din ei mă susțin și astăzi, pentru că ei nu se regăsesc în candidatura domnului Iohannis, nu se regăsesc în vreun parteneriat cu domnul Iohannis. Eu sunt totuși a lor, sunt un om cu care au făcut campanii ani de zile, am fost în momente grele pentru țară, momente grele pentru noi, pentru echipa noastră, am fost împreună”, a spus Elena Udrea.Udrea a adăugat că ACL, cumva, și-a asumat un risc alegând să meargă în continuare cu Klaus Iohannis candidat, în condițiile în care se știa de mai mult timp de faptul că acesta are procesul cu ANI.