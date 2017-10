„M-am înscris în Fundaţia Mişcarea Populară”

„M-am înscris în Fundația Mișcarea Populară”

Europarlamentarul Cristian Preda a declarat că s-a înscris în Fundația Mișcarea Populară, precizând că actualul său statut în cadrul PDL - membru suspendat pe o perioadă de șase luni - îi dă posibilitatea de a activa într-un ONG.„Da, așa este, m-am înscris în Fundația Mișcarea Populară și am participat la o primă reuniune a Fundației la Târgoviște, în inima Țării Românești”, a subliniat Cristian Preda.El a arătat că a salutat din primul moment apariția Mișcării Populare.„Am vrut să mă alătur, cât eram membru al PDL, și mi s-a spus că oamenii politici, cei care au o afiliere partizană, nu pot să intre în primul moment (să se înscrie în Mișcarea Populară - n.r.). Acum, întrucât am fost sancționat cu asprime și în mod nedrept de către PDL, am revenit la colegii mei, pentru că nu mai există niciun fel de piedică și m-am asociat Mișcării Populare”, a explicat europarlamentarul.