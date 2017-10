Orban:

"M-am gândit de nenumărate ori la demisie"

Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a mărturisit, ieri, că s-a gândit de nenumărate ori să demisioneze, după ce a fost învinovățit nejustificat pentru slaba absorbție a fondurilor europene, informează Agerpres.La o dezbatere privind fondurile europene, Orban a amintit că în septembrie 2011, când a preluat ministerul, rata absorbției fondurilor structurale și de coeziune era de 3,7%, iar în prezent a ajuns la 10%, sub aspectul rambursărilor de la Comisia Europeană. „M-am gândit de nenumărate ori la demisie, dar mi-am spus că dacă am început un demers încerc să-l duc până la un anumit moment în care consider că se limitează sau ajung la maximumul posibilităților pe care le am de oferit sistemului”, a spus Orban. Leonard Orban a arătat că în calitate de ministru al Afacerilor Europene nu dispune de pârghii asupra autorităților de management de la celelalte ministere, însă, în cazul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), de la Ministerul Muncii, el a fost considerat vinovat pentru eșec, și nu miniștrii Muncii care s-au succedat. Ministrul Afacerilor Europene a mărturisit că nu a fost deloc entuziasmat când, în calitate de consilier prezidențial și fost comisar european pentru multilingvism, i s-a propus să preia nou-creatul MAEur. Acesta ocupă funcția de ministru al Afacerilor Europene în trei gu-verne - Emil Boc, Mihai-Răzvan Ungureanu, Victor Ponta. În plus, Orban a fost însă propus în luna iunie de Guvernul României pentru postul de membru al Curții Europene de Conturi.