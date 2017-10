Lupte pentru putere în comunitatea tătară. Congresul UDTTMR se joacă la dublu

Luna trecută, Consiliul Reprezentanților care îl susțin pe Gelil Eserghep a convocat Congresul UDTTMR pentru ziua de 20 mai 2017. La eveniment urmează să participe 453 de delegați. Întâlnirea va avea loc la Palatul Copiilor, de la ora 15.00, iar pe ordinea de zi se află mai multe proiecte ce urmează să fie discutate și votate, inclusiv alegerea președintelui UDTTMR și componența Consiliului Reprezentanților.În acest moment, UDTTMR este împărțit în două tabere: una care îl dorește pe Gelil Eserghep la conducere, considerând că acesta împreună cu echipa sa a adus numeroase beneficii UDTTMR-ului, și alta, mult mai mică, dar vocală, care îl contestă.Mai mult, și contestatarii lui Gelil Eserghep organizează un Congres paralel, anunțat, inițial, pentru data de 27 mai, la Casa de Cultură din Medgidia.În acest context, Mefchiure Gafar, președinte al Comitetului de Inițiativă desemnat de fondatori pentru reorganizarea UDTTMR susține că Gelil Eserghep poate fi acuzat de uzurpare de calități oficiale deoarece, la acest moment, potrivit legii, el nu ar mai fi președintele UDTTMR. În plus, nici Consiliul Reprezentanților nu ar mai avea mandat, la conducerea UDTTMR fiind, până la organizarea alegerilor, Comitetul de Inițiativă desemnat de fondatori, adică cei care îl contestă pe Gelil Eserghep.„UDTTMR a fost înființată în 1989. Având în vedere faptul că, în luna iulie 2016 mandatele organelor de conducere, inclusiv al lui Gelil Eserghep, au expirat, iar instanța de judecată a anulat alegerea celor noi, conform legii, la nivelul central al UDTTMR s-a creat un vid de putere, atât reprezentativă, cât și executivă. În această situație, potrivit legii, fondatorii Uniunii exercită drepturile și îndeplinesc obligațiile organelor de administrare ale Uniunii. Având în vedere vârsta înaintată a fondatorilor și starea precară de sănătate a unora dintre ei, aceștia au transferat, sub semnătură proprie, competențele lor de fondatori unui comitet ad-hoc format din nouă membri ai UDTTMR”, a declarat Mefchiure Gafar.Cu alte cuvinte, nu cei care își desfășoară acum activitatea în sediul UDTTMR din Constanța sunt abilitați să organizeze alegerile, ci „urmașii fondatorilor”. Lucru pe care Gelil Eserghep îl contestă și îl combate.„Mi se pare absurd ceea ce susțin acești oameni conduși de interesele unor cetățeni de origine străină. Eu le recomand să-și vadă de treabă, noi ne conformăm legilor din România și din Uniunea Europeană. Instanța de judecată a spus că acel Congres a fost anulat și că trebuie organizat altul. Noi asta facem, respectăm ce a spus instanța de judecată. Știu că se depun eforturi ca acest Congres să nu aibă loc. Știu că sunt unii care vor să învrăjbească tătarii. Cu toate relele făcute de ei, îi anunț că acest Congres va avea loc sâmbătă. Este totul organizat ca la carte. Avem juriști, am discutat cu mai mulți avocați și facem totul transparent, conform legilor și statutului. Nu-i înțeleg pe cei nemulțumiți, puteau candida în filialele lor, așa cum este această doamnă Mefchiure Gafar, de la filiala din București. Nu există nicio hotărâre judecătorească cu povestea fondatorilor. În plus, cei menționați ca fondatori nici măcar nu au fondat UDTTMR, era o altă uniune formată din turci și tatari care, ulterior, s-au separat. Noi facem Congresul așa cum ne-a spus instanța, iar dacă cineva consideră că ceva nu este corect, poate contesta”, a declarat fostul președinte al UDTTMR, Gelil Eserghep.În altă ordine de idei, tot ieri, Mefchiure Gafar a anunțat că, astăzi, 18 mai, la ora 13.30, se va prezenta cu executorul judecătoresc la sediul UDTTMR pentru a pune în aplicare executarea silită dintr-un dosar civil.„Nu am primit nicio înștiințare oficială. Din ce știu vor să recupereze 6.500 lei, onorariul de avocat de la proces. Normal ar fi fost să ne anunțe, dar din ce observ le place mai mult circul. Noi nu ne vom preta la așa ceva. Sediul va fi închis. Pentru noi, astăzi, este o zi de doliu, în memoria Surghiunului din 18 mai 1944, cea mai neagră zi din istoria tătarilor. Păcat că acești contestatari nu țin cont măcar de atâta lucru în memoria strămoșilor noștri”, a spus Gelil Eserghep.Reamintim că, în luna martie, UDTTMR s-a trezit fără conducerea aleasă în urma Congresului din luna ianuarie a anului trecut după ce instanța de judecată a dat dreptate contestatarilor și a anulat hotărârile luate la Congresul național organizat la data de 9 ianuarie 2016.La acel Congres, UDTTMR își desemnase o nouă conducere care ar fi trebuit să fie la putere timp de patru ani. Astfel, Gelil Eserghep fusese reconfirmat în funcția de președinte pentru un nou mandat.Practic, contestatarii, Mefchiure Gafar și Varol Amet au declarat „război” noii conduceri, iar de aici au început să apară și alte necazuri. În aceste împrejurări, la alegerile parlamentare de anul trecut, UDTTMR nu a mai avut candidat propriu în Parlamentul României și astfel uniunea a pierdut și finanțarea acordată minorităților, o sumă deloc neglijabilă, care se ridică la aproximativ un milion de euro anual. Cu toate că mulți au lansat zvonul că nu vor mai avea loc acțiuni ale tătarilor, ele continuă și în momentul de față, iar sediile filialelor uniunii nu au fost închise. Din câte se pare, acțiunile sunt făcute în mod voluntar, iar plata pentru întreținerea sediilor sunt făcute din donații și sponsorizări.