Lupta pentru putere la Constanţa. Cum va arăta Consiliul Local Municipal

Lupta pentru putere la Constanța. Cum va arăta Consiliul Local Municipal

Social-democratul Decebal Făgădău a câștigat mandatul de primar al Municipiului Constanța cu 42%, la o diferență de aproximativ opt procente față de contracandidatul său, amiralul Vergil Chițac, care a obținut 34% din voturile valabil exprimate.Ieri, noul edil al Constanței a postat pe pagina lui de socializare un mesaj scurt, dar concret, către toți cei care și-au pus încrederea în el și i-au oferit cheia localității în următorii ani.„Vă mulțumesc pentru încredere!”, a scris Decebal Făgădău.La rândul lui și candidatul PNL a transmis un mesaj tuturor celor care și-au pus speranța că el va fi primul primar liberal care va schimba soarta municipiului Constanța după 12 ani cu PSD la cârmă.„Dragii mei, doresc să vă mulțumesc tuturor celor care ați avut încredere în mine și în proiectul meu pe parcursul acestor luni. Vă spun cu toată sinceritatea că sunt mândru de voi și de felul în care v-ați comportat pe parcursul acestei campanii. Doresc să vă felicit pe toți cei care ați ieșit la vot. Sunt convins că, dacă erați mai mulți, mesajul meu ar fi sunat un pic diferit astăzi. De asemenea, felicitările mele se îndreaptă negreșit și către contracandidații mei, învingători sau nu. Am încredere că, într-o bună zi, Constanța va (re)deveni cu adevărat Puternică. A fost o onoare. Vă îmbrățișez!”, a transmis Vergil Chițac.În altă ordine de idei, chiar dacă a câștigat funcția de primar al Municipiului Constanța, Decebal Făgădău nu poate fi relaxat deoarece nu are și o majoritate în Consiliul Local Municipal Constanța, astfel că doar niște negocieri reușite nu l-ar duce în opoziție.Vechea mașină de vot a PSD a dispărut brusc, după ani și ani la rând în care nimeni nu și-a pus vreodată problema dacă un anume proiect de hotărâre va trece sau nu de girul aleșilor locali.Conform votului exprimat de constănțeni și a calculelor preliminarii efectuate de partidele politice, cele 27 de mandate din Consiliu Local Municipal Constanța ar putea reveni astfel: PSD - 13 mandate, PNL - 10 mandate, PMP - 3 și un mandat îi va reveni independentului George Andrei Popescu.În concluzie, potrivit listei depuse de PSD referitoare la propunerile pentru Consiliul Local Municipal înaintea alegerilor, cei 13 social democrați care vor deveni consilieri locali sunt: Răzvan Florea, Irinela Nicolae, Costin Răsăuțeanu, Aurelian Marin, Adriana Teodoru, George Vișan, Valentin Pîrvulescu, Dumitru Babu, Marioara Cojoc, Teodor Patrichi, Mircea Dobre, Perodin Dede și Cristian Marius Andreiaș.Și PNL a obținut vot de încredere de la locuitorii municipiului, astfel că, în urma numărării voturilor, ar obține 10 mandate de consilieri locali.Conform documentelor depuse îna-intea alegerilor, primul pe lista de consilieri de la PNL este chiar amiralul Vergil Chițac, însă el a anunțat deja că se va retrage. De altfel, așa cum a spus la o conferință de presă nici nu și-a dorit să fie pe lista consilierilor locali dar, în cele din urmă, a acceptat la îndemnul partidului pentru a „trage lista în sus” în mod pozitiv.Așadar, conform ordinii vor ajunge în Consiliul Local Municipal următorii liberali: Mihaela Andrei, Costin Avatavului, Raluca Trandafir, Ana Maria Funda, Horia Caliminte, Romeo Re-zeanu, Cristina Văsii, Victor Constantin, Adriana Arghirescu și Adriana Câm-peanu. În plus, Consiliul Local Municipal Constanța ar urma să fie completat și cu reprezentanții PMP, Claudiu Palaz, Cătălin Papuc și Alexandru Zabara, dar și cu George Andrei Popescu care a câștigat mandatul după ce a candidat pe liste ca independent și a trecut pragul electoral.