"Lumea a început să înţeleagă că Liviu Dragnea şi PSD sunt o carte necâştigătoare"

Liderul USR, Dan Barna:

"Lumea a început să înțeleagă că Liviu Dragnea și PSD sunt o carte necâștigătoare"

Președintele USR, Dan Barna, a declarat, ieri, că, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formațiunea sa politică, PSD a scăzut la 28,6%, PNL este la 29,4%, iar USR la 11,2%.„USR a contractat sistemul Romnibus al IMAS prin care lunar se fac anchete și analize sociologice și putem să vă spunem rezultatele la nivelul lunii februarie. Sunt câteva concluzii interesante. După ce un an de zile România a așteptat cu năframa la gură la geam binele pe care l-a promis PSD în campania electorală și a primit în schimb doar demonstrații publice și încercarea de ciuntire și siluire a justiției, iată că acest lucru și această dezamăgire inevitabilă încep să apară în sondaje. La nivelul lunii februarie, conform sondajului IMAS, PSD a scăzut la 28,6%, PNL este la 29,4%, iar USR este la 11,2%. Practic, vedem că, în sfârșit, societatea din România așază PSD pe toboganul pe care îl merită și vedem o creștere semnificativă la cele două partide din opoziție”, a afirmat Dan Barna, la Parlament, citat de Agerpres.El a menționat că USR s-a stabilizat, comparativ și cu luna ianuarie, la 11,4%.„Asta înseamnă că tot ce am reușit să facem în luna decembrie la legile justiției, toată opoziția pe care timp de 11-12 luni USR a realizat-o se reflectă acum în percepția cetățenilor și este un lucru foarte bun. Vedem că și celălalt partid de opoziție, PNL, a crescut câteva procente. Toate acestea înseamnă că lumea a început să înțeleagă că Liviu Dragnea și PSD sunt o carte necâștigătoare și că bătaia de joc cu trei guverne care s-a întâmplat anul trecut nu promite nici în perioada următoare o îmbunătățire. Aceste rezultate confirmă, practic, această percepție și acest trend”, a adăugat Barna.Potrivit lui Barna, în sondaj Liviu Dragnea este de trei ori sub cota partidului, ceea ce pentru PSD este fără precedent.„Toate aceste negocieri (legate de Congresul PSD din 10 martie - n.r.) ne arată de fapt un Liviu Dragnea care controlează cu o mână de fier interiorul partidului. Aceste negocieri sunt de fapt combinații interne pentru a înlătura puțina opoziție care mai există în PSD. În realitate, credibilitatea sa este undeva la 18%, infim de mică comparativ cu scorul partidului. Toate acestea arată un partid în degringoladă din punct de vedere al liderului care controlează cu mână de fier un partid care, în sine, scade, dar el nu are nicio credibilitate”, a mai spus Barna.