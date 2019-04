Ludovic Orban: "Vom depune moţiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă după europarlamentare"

Ludovic Orban: "Vom depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă după europarlamentare"







Ludovic Orban a declarat joi seară, la România TV, că obiectivul PNL este de "a pune punct acestei guvernări toxice pentru România". El a precizat că va fi premierul României, dacă PNL câștigă alegerile parlamentare și l-a ironizat pe Dacian Cioloș.



"Cu siguranță, după referendum și după alegerile pentru Parlamentul European va urma o moțiune de cenzură. Nu există niciun fel de dubiu asupra acestei inițiative. Obiectivul PNL este acela de a pune punct acestei guvernări toxice pentru România cât mai repede posibil. Sunt desemnat candidatul PNL la funcția de premier. Căderea actualului guvern e o necesitate pentru a scoate România din declinul în care se găsește astăzi. Eu cred că cea mai bună soluție este reîntoarcerea la popor, un nou Parlament.



Nu am ce să îi dau lui Cioloș, deocamdată. Funcția de premier se dobândește după alegerile parlamentare. Dacă PNL va câștiga alegerile, PNL va da premierul, voi fi premierul acestei țări.



Am înțeles că domnul Cioloș candidează la europarlamentare, că va candida și la prezidențiale, va candida și la parlamentare, am uitat să îl întreb dacă va candida și la locale.", a afirmat Orban.