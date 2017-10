Ludovic Orban va candida la şefia PNL

1

DL ORBAN CREA SA CANDIDEZE

Scurtă si interesantă declaratie . Din oferta dlui Orban facuta partidului rezulta ceea ce stiam si noi , ca PNL nu are caracter , identitate , forta si credibilitate . Mai vrea sa fie garantul coeziunii interne si , in sfarsit , vrea ca PNL sa fie forta politica dominanta .Orice politica mare sau mica , indiferent de culoare , incepe cu promisiuni . Problema este cum se vor realiza promisiunile . Din declaratiile de mai sus nu rezulta cum va proceda , Poate ca ar fi fost bine si in avantajul său daca ar fi spus raspicat ca va reface PNL din temelii si ca va pastra doar firma . In prezent PNL nu mai reprezinta forta liberala de care are nevoie Romania . Trecand prin USL , avand inca o serie de lideri proveniti din alte partide , o doctrina si ideologie rupte de realitatea romaneasca si in absenta unei clase de mijloc consolidate , PNL nu va reusi mare lucru . Dorinta exprimata ca PNL si presedintele Iohannis sa ajute Romania sa mearga inainte , nu spune nimic deosebit . Si pana acum Romania a mers inainte , dar implticindu-se si pe drumuri proaste . Pentru a merge inainte Romania are nevoie de autostrazi politice , nu de cărări si ulițe care nu duc nicaieri . Daca dl Orban nu va declara public si hotarat ca organizatiile PNL locale au sprijinit intotdeauna PSD , ca este ințesat de traseisti , oportunisti si incompetenti , si ca PNL nu mai exista doctrinar de cand a intrat in USL , precum si faptul ca personal a participat si sustinut direct sau tacit aceste situatii , nu va fi credibil . Are dl Orban curajul sa prezinte la viitorul Congres PNL aceste aspecte ?.Daca nu , dl Orban va ramane o figura anodina de frizer cu mandolina.