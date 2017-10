Ludovic Orban: "Trump, un model de reuşită în viaţă, o mare oportunitate pentru România"

1

Aiurea !

Donald Trump nu are nicio legatura cu Max Webber ! Modul in care si-a facut averea nu are legatura cu etica protestanta , dar are cumva legatura cu spiritul capitalismului in varianta sa foarte salbatica , din westul salbatic , unde pieile rosii erau exterminate sistematic , iar podoaba capilara a cate unei fete palide , precum Trump , devenea trofeu de razboi ... Aberatiile din ultima vreme ale Orbanului liberal , pe langa dezarticularea logica fundamentala , mai dau si semnalul clar si ultim , ca PNL ramane pe acelasi trend revolut si decadent , cu lideri neseriosi , amorali , putregaiuri si balcanici autentici , care la pranz sunt ba pravoslavnici declarat heterosexuali , iar seara , dupa niste pahare de tarie , vor sa para , ba protestanti descatusati , ba liber-cugetatori deliranti si recunoscand imbecil doar , ca sunt niste ratati pidosnici rasuflati , in cautare de naivi , clienti carora sa le livreze emanatia propriei putreziciuni ...