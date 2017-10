Ludovic Orban: Sunt absolut convins de încercarea PSD de a o schimba pe Kovesi

1

ORBAN ESTE CONVINS

.Orban se ocupa de efecte nu de cauze . Condamna PSD pentru aceleasi fapte pe care le-a comis pe vremea cand guvernau PD, PDL , PNL s.a.. Legile initiate in Parlament , sunt atacate imediat , lucru firesc intr-o tara in care se creaza legi pentru scopuri special ale unui partid impotriva celuilalt partid . O lege prezentata de PSD este obligatoriu rea pentru PNL si invers . Din acest motiv se comit nedreptati . Combaterea lor nu se face reprosand celuilalt ca a facut la fel . " In acest fel ( citam din Delavrancea ) se consacra urmstorul sistem : greselile mele iti dau dreptul d-tale sa comiti pacate , pacatele d-tale imi dau mie dreptul de a comite nelegiuri , si nelegiuirile mele iti dau dreptul de-a comite crime ".In balamucul creat de stufarisul de legi la adapostul carora se poate face orice , in jucaria parlamentara un rol nefast il joaca avocatii . Ei au ajuns sa hotarasca destinele țării . S-a ajuns ca cetatenul sa nu mai aiba incredere in reprezentantii lor si in legi , in Justitie . Totul se bazeaza mai mult pe frica decat pe incredere . Justitia aprtine celor bogati , celor corupti celor care detin puterea . " Legile sunt intotdeauna folositoare celor care au averi , si daunatoare celor care nu au nimic " (Rousseau ).. Ministrii de justitie diferentiati doar prin culoarea politica se aseamana intre ei prin destoinicie in reformele marunte , in schimbarea sau anularea celor care lovesc in interesele celor care guverneaza ,si imposibilitatea celor mari . Sa nu uitam ca Legea nu ne protejeaza cand noi dormim . Avem nevoie de o schimbare radicala , pornind , daca este cazul de la ceea ce se spune despre juramantul rostit de un functionar superior cand era numit de faraon : " Iti jur , rege , ca nu te voi asculta cand imi vei porunci sa calc legea si dreptatea ". Se aud voci care declara ca Justitia trebuie ferita de amestecul politicii , sa se inlature orice considerente de personae si partid si sa se asigura independenta ei .Este posibil ? Credem ca actualele partide politice si actualul electorat nu pot realiza acest deziderat national . Si ni U.E. nu doreste sa se schimbe ceva in Romania . Declaratiile repr4ezentantilor UE in probleme de justitie sunt ipocrite si este evident ca se doreste mentinerea actualei situatii , in care oricine din afara poate sa-si faca jocurile si interesele in Romania .