Ludovic Orban: Resping orice politizare a referendumului pentru familie

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a respins, ieri, orice politizare a referendumului pentru familie, punctând că fiecare membru al PNL trebuie să se plaseze față de acest scrutin conform propriei sale conștiințe.„Referendumul pentru familie este blocat de un an de zile de Senat, de majoritatea guvernamentală. Dl Dragnea și dl Tăriceanu sunt ultimii oameni care pot să promoveze valorile familiei tradiționale și mi se pare ridicol că Dragnea se agață de acest subiect pe care îl duce în derizoriu. Orice politizare a acestui demers cetățenesc, care a fost inițiat de trei milioane de români, nu face altceva decât să arunce în derizoriu și să compromită o temă importantă pentru România. Consider că Dragnea ar trebui să tacă asupra acestui subiect”, a declarat Orban.El a susținut că fiecare membru al PNL trebuie să se plaseze față de acest referendum conform propriei sale conștiințe.„În ceea ce privește poziția PNL reiterez ceea ce am spus: acest subiect nu este un subiect politic. Opțiunea unui om în favoarea familiei tradiționale sau în defavoarea consfințirii în Constituție a acestei definiri a familiei este o opțiune de conștiință, care ține de convingerile intime ale fiecăruia. Ca atare, orice decizie politică este neavenită, pentru că din punctul meu de vedere fiecare membru al PNL trebuie să se plaseze față de acest referendum conform propriei sale conștiințe”, a spus, potrivit Agerpres, președintele PNL.Întrebat dacă Partidul Național Liberal se va implica în campania pentru organizarea unui astfel de referendum, el a răspuns: „Resping categoric orice politizare a acestei teme”.„În Parlament vom lăsa liberă exprimarea votului pentru parlamentari. Recomandarea către membrii și simpatizanții PNL va fi să se poziționeze, referendumul este forma cea mai profundă de democrație și de exprimare a voinței cetățenilor”, a adăugat Orban.Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, zilele trecute, că referendumul pentru modificarea Constituției în sensul redefinirii familiei poate avea loc pe 30 septembrie sau în prima duminică din octombrie. „La începutul lunii septembrie o să discutăm în Coaliție, o să discut și cu colegii mei din Senat. Dar eu cred că în prima săptămână a lunii septembrie trebuie să fie votul în Senat pentru declanșarea referendumului pentru modificarea Constituției, în sensul dorit de cetățenii care au semnat acea inițiativă. Și referendumul poate fi organizat la sfârșitul lunii septembrie, poate fi 30 septembrie - ultima duminică din septembrie - sau prima duminică din octombrie”, a precizat președintele Camerei Deputaților.