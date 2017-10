Ludovic Orban: "PSD a creat o criză cu consecințe extrem de grave pentru România"

Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, într-o emisiune televizată, că PSD a creat o criză cu 'consecințe extrem de grave' pentru România.Ludovic Orban a declarat la B1TV că nu poate fi trecut cu vederea faptul că președintele României se află în momentul de față într-un turneu internațional, în care se întâlnește cu câțiva dintre cei mai importanți șefi de stat, iar criza internă poate pune 'sub semnul întrebării orice posibile angajamente și înțelegeri'.'Au creat o criză cu consecințe extrem de grave pentru România. Gândiți-vă că președintele Klaus Iohannis este într-un turneu internațional aproape fără precedent pentru un șef de stat român, se întâlnește cu cei mai puternici oameni ai planetei, liderii celor mai importante state și e pus în umbră de o criză politică internă care pune sub semnul întrebării posibile angajamente și înțelegeri ce pot fi făcute între România și celelalte state. (...) O criză care creează, în general, o percepție foarte proastă asupra României, într-un moment foarte bun pentru România, când, e din ce în ce mai evident, că este o țară care poate juca o carte mare, cum nu a mai avut ocazia', a apreciat Ludovic Orban.Liderul PNL a spus că PSD 'nu mai are nicio legitimitate' să conducă România, pentru că în cele șase luni care au trecut de la alegeri a folosit puterea ca să 'rezolve lupte și rivalități'.