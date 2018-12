Ludovic Orban: PNL va depune până la sfârşitul acestei săptămâni moţiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă

Ludovic Orban: PNL va depune până la sfârșitul acestei săptămâni moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă







"PNL consideră că Guvernul Dăncilă este cel mai prost guvern din istoria României și trebuie înlocuit cu un guvern mult mai bun pentru România, un guvern care să aibă capacitatea să exercite în cele mai bune condiții președinția Consiliului UE și care să aducă beneficii maxime de pe urma acestei misiuni pe care o avem - de a asigura conducerea la nivel european în cele șase luni de zile începând cu 1 ianuarie. De aceea, am luat decizia de depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Am mandatat liderii grupurilor parlamentare ale PNL să finalizeze textul moțiunii de cenzură și să depună moțiunea de cenzură în cursul acestei săptămâni, astfel încât până la sfârșitul săptămânii moțiunea de cenzură să fie depusă, să demareze procedurile pentru schimbarea acestui guvern care face un rău imens României", a precizat Orban, la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL, potrivit Agerpres.



El a punctat că PNL își dorește pentru România un alt guvern "care să ne facă cinste atunci când ne reprezintă pe plan internațional și european, nu un guvern care să ne facă de râs la fiecare apariție publică".



"România are nevoie de un guvern care să guverneze pentru cetățeanul care muncește cinstit, care își câștigă existența în mod cinstit, care respectă legea, nu de un guvern care să guverneze pentru pușcăriași și pentru pușcăriabili. România are nevoie de un guvern care să susțină realizarea marilor proiecte de infrastructură, care să permită dezvoltarea României, nu de un guvern care să blocheze toate investițiile publice în România. România are nevoie de un guvern care să asigure un mediu pentru afaceri prietenos, predictibil, care să încurajeze orice fel de investiție privată, nu de un guvern care să bulverseze la fiecare ședință de Guvern legislația și care să creeze instabilitate și lipsă de predictibilitate. România are nevoie de un guvern care să crească puterea de cumpărare a veniturilor cetățenilor, nu de un guvern care să crească salariile și pensiile pe hârtie și care să erodeze puterea de cumpărare a veniturilor cetățenilor printr-o inflație crescută în mod artificial", a arătat Ludovic Orban.





