Ludovic Orban: PNL susține restructurarea Guvernului la 14-15 ministere

Partidul Național Liberal (PNL) susține restructurarea Guvernului la 14 - 15 ministere, a afirmat președintele liberalilor, Ludovic Orban.„PNL propune, în cazul în care Tudose nu știe sau nu poate sau nu vrea să vină cu un proiect serios de restructurare, un Guvern, așa cum este la nivelul țărilor normale din Uniunea Europeană, de 14 - 15 miniștri. Nu văd ce rost au ministere care sunt înființate probabil după chipul și asemănarea protejaților baronilor județeni ai PSD și care au fost înființate numai ca să dea funcții unor slugi ale baronilor PSD pentru a le da satisfacții. Nu văd ce sens are Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, mai ales în condițiile eșecului lamentabil al programului StartUp, în care am înțeles că din miile de solicitări nu s-au finanțat decât vreo 23 de solicitanți; nu văd ce sens are Ministerul Apelor și Pădurilor, oricum există Romsilva și cu compania Apele Române; nu văd ce sens au ministere cum este Ministerul Energiei. Ce sens are să ai un minister al Energiei? Energia face parte din economie și ar trebui să fie în cadrul Ministerului Economiei. Nu văd ce sens are ministrul Turismului oricât îl apreciază Tudose, din câte am văzut, pentru faptul că nu are obiect de activitate care să justifice existența unui minister”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban, citat de Agerpres.El a mai arătat că PNL susține reducerea numărului de secretari de stat la maxim o treime din cei existenți, cu cel puțin 30% a numărului de agenții, oficii, autorități aflate în subordinea Guvernului, precum și desființarea unor servicii deconcentrate.Recent, premierul Mihai Tudose și-a exprimat intenția de a face anumite modificări în ceea ce privește structura Guvernului, astfel că, în interiorul PSD se discută deja cum va arăta viitorul cabinet. Practic, până pe 29 ianuarie, când are loc Comitetul Executiv Național al PSD, la Iași, vor fi mai multe discuții pe acest subiect. Din primele informații reiese că sunt mai multe ministere care dispar, se mută sau vor fi comasate. Guvernul Tudose II va avea probabil trei vicepremieri, care ar putea fi de la Dezvoltare, Interne și Apărare. În plus, urmează și o discuție în coaliția de guvernare, pentru a se vedea cu ce vor rămâne cei de la ALDE.