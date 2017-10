Ludovic Orban: "PNL, fără lideri şi democraţie internă"

Ludovic Orban: "PNL, fără lideri și democrație internă"

Ştire online publicată Duminică, 26 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ludovic Orban a afirmat, sâmbătă seara, într-o emisiune televizată, că una dintre cauzele majore care au dus la eșecul electoral din 2016 al PNL a fost "absența democrației interne și lipsa de respect față de membrii partidului" care a dus la demobilizarea militanților liberali, informează News.ro. Orban a vorbit și despre lipsa de lideri din partid.Invitat să enumere principalele probleme cu care PNL s-a confruntat în ultimii ani și pe care își propune să le rezolve în eventualitatea în care va fi ales președinte al partidului, Ludovic Orban a invocat problema leadershipului, cea a identității doctrinare și "absența democrației interne, lipsa de respect față de membrii PNL, față de Statut și față de instituțiile din partid".Referitor la aceasta din urmă, Orban a arătat că au fost impuși filialelor județene oameni de la centru fie în posturi de conducere, fie pe listele cu candidați. "Să ai memorii depuse din mai multe județe, memorii semnate de aproape toți primarii din județele rexpective în care îți solicită să nu pui candidați de la centru pe care nu-i cunoaște nimeni, îți solicită să lași filiala județeană să alcătuiască lista, așa cum este normal... Acum chiar să nu asculți nici primarii partidului?", a spus Orban.El a arătat că impunerea listelor de candidați de la centru a demobilizat organizațiile județene. "Când vii și pui un candidat de la centru tu practic distrugi organizația, distrugi cultura organizatorică. Membrii respectivei organizații nu or să mai muncească, nu or să mai depună efort pentru un partid, nu or să se mai implice pentru că înțeleg că degeaba muncești pentru partid dacă vezi că nu ți se dă nicio șansă pentru eforturl și rezultatele tale. Asta îți afectează în final scorul partidului".În ce privește criza de lideri, Orban a apreciat că s-a ajuns în situația aceasta după ce PNL avea lideri ”să dea și la alte partide”. "În PNL, care a beneficiat de mulți lideri, această distrugere de leadership a avut mai multe cauze: fie sistemul de alegere în care președintele a venit și a pus pe listă pe cine a vrut el, de regulă oamenii cu care știa că nu are niciun fel de problemă, fie sistemul în care se aleg președinții între ei, fiecare cu voturile lui județene în spate și generează o majoritate în care se sprijină unii pe alții și ajung la putere", a spus Orban.Ludovic Orban și-a anunțat, pe 13 februarie, în ședința Biroului Politic Național al partidului, candidatura la președinția PNL, declarând că își dorește ca formațiunea din care face parte din 1990 să ajungă forța politică dominantă în România, PNL să aibă un parteneriat ”onest” și "transparent" cu președintele Iohannis, iar alegerea liderului formațiunii să fie făcută de către toți membrii."Mi-am depus candidatura la funcția de președinte al PNL pentru a oferi partidului din care fac parte caracter și identitate, forță și credibilitate. Ca președinte al PNL, vreau să fiu garantul unității, coeziunii interne a PNL, iar obiectivul meu principal este să transform în bine PNL astfel încât să putem să câștigăm toate competițiile electorale împotriva PSD. Vreau ca PNL să devină forța politică dominantă în societatea românească, să reprezinte România dinamică, România civilizată, România oamenilor care trăiesc cinstit pe propriile picioare din munca lor, din afacerea lor, din proprietatea lor, din competențele și talentele pe care le au", a declarat Ludovic Orban.El a spus că vrea ca PNL să funcționeze fără amestec din afara partidului, dar că își dorește un parteneriat cu președintele Iohannis.