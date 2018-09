Ludovic Orban: Pentru noi este important ca DNA să rămână în afara controlului politic

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, că este important ca Direcția Națională Anticorupție să rămână în afara controlului politic și să continue lupta anticorupție.„Nu comentez, prefer ca politicienii să stea cât mai departe de puterea judecătorească și de sistemul de Justiție. Sunt instituțiile implicate în numirea procurorului șef DNA, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii și președintele României, sunt convins că vor face o analiză extrem de serioasă și vor stabili în ce măsură persoana propusă de ministrul Justiției răspunde sau nu răspunde exigențelor necesare acestei poziții. Pentru noi este important ca DNA să rămână în afara controlului politic și să continue practic lupta anticorupție”, a spus Ludovic Orban, citat de Agerpres, întrebat ce părere are despre persoana pe care ministrul Justiției a propus-o pentru a prelua funcția de procuror șef al DNA.În altă ordine de idei, întrebat ce părere are despre o posibilă evaluare a directorului Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, Orban a spus că nu există niciun temei pentru un astfel de demers.„Lui Liviu Dragnea îi stă ca un cui în talpă orice instituție care nu răspunde la comenzile sale. Este clar că asistăm la un proces pus la cale de Dragnea de capturare a statului român de numire a unor slugi în funcțiile de conducere a instituțiilor statului român, transformarea acestor instituții ale statului în instrumente de luptă ale PSD împotriva cetățenilor României. Nu există niciun temei pentru o astfel de formulare decât pofta nestăvilită a lui Dragnea de a pune mâna pe toate instituțiile statului, care nu are niciun temei constituțional și legal”, a menționat liderul liberal.