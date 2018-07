Ludovic Orban, nehotărât în privința unei candidaturi la europarlamentare

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, că nu a luat încă o decizie referitoare la o eventuală candidatură a sa la alegerile europarlamentare, deși sunt mulți cei care i-au cerut să candideze.„Sunt mulți care mi-au cerut să candidez la europarlamentare, nu am luat o decizie. Când voi lua o decizie, o voi anunța public. Noi încă nu am stabilit criteriile, nu am stabilit procedura și nici nu a început depunerea oficială de candidaturi. Pe 4 august stabilim criteriile, procedura, calendarul de desemnare. În funcție de hotărârea adoptată de Consiliul Național, va începe procedura de depunerea a candidaturilor, după aceea va urma o campanie internă, după care, probabil tot în Consiliul Național, se va lua decizia de stabilire a listei”, a precizat Ludovic Orban.El a ținut să precizeze că PNL va trimite în Parlamentul European parlamentarii care au cea mai mare șansă de a influența deciziile de la Bruxelles în favoarea României, pentru că suntem membri respectați și apreciați ai Partidului Popular European, dreapta europeană, care se află la putere și care este cel mai puternic partid din Parlamentul European și care, la ora actuală, deține președinția Comisie Europene, președinția Parlamentului European și președinția Consiliului European.