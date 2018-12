Ludovic Orban: "Mi se pare corect ca UDMR să nu mai susțină PSD și ALDE"

Președintele PNL, Ludovic Orban, și-a exprimat, ieri, speranța ca UDMR să nu mai fie alături de PSD și ALDE – „paria familiilor lor politice” - și să susțină moțiunea de cenzură care va fi depusă de parlamentarii Opoziției.„Domnul președinte al UDMR a fost prezent alături de mine, la Hamburg, la Congresul CDU. Garanțiile nu le putem da, vom vedea foarte clar care va fi poziția fiecărui partid din structura parlamentară. Ce încercăm noi să facem este să îi convingem de justețea moțiunii de cenzură, de necesitatea absolută ca România să aibă parte de un guvern normal, format din oameni competenți, format din oameni care să aibă capacitatea să gestioneze domeniile aferente ministerelor și mai ales să aibă capacitatea să gestioneze toate dosarele Uniunii Europene pe care le vom prelua odată cu preluarea președinției Consiliului UE. Așteptăm poziționarea lor. Mi s-ar părea corect ca UDMR, care este partenerul nostru în Partidul Popular European, să se abțină de a mai fi alături de socialiști și de ALDE, cu atât mai mult cu cât PSD și ALDE sunt de fapt paria familiilor lor politice și, în mod evident, care calcă în picioare orice principiu care stă la baza funcționării UE. Și în electoratul care a votat UDMR există o nemulțumire profundă față de acest guvern și aproape o lipsă totală de încredere în liderul PSD, Liviu Dragnea”, a declarat Ludovic Orban, la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL, citat de Agerpres.El a dat asigurări că toți parlamentarii PNL vor fi prezenți în sală și vor vota moțiunea de cenzură.„Și am încredere că toți parlamentarii din Opoziție fac așa ceva. De asemenea, parlamentarii din zona majorității guvernamentale care înțeleg foarte bine că România nu se poate face de râs cu un astfel de guvern în fața întregii Uniuni Europene”, a adăugat Orban.Întrebat dacă are un nume de premier, Ludovic Orban a susținut că „tocmai asta i s-a reproșat de unii - că a avansat propunerea de premier”.El a adăugat că, dacă moțiunea de cenzură va trece, negocierile pe marginea unui nou guvern vor avea loc constituțional, la Palatul Cotroceni, cu președintele României.„PNL este pregătit în orice moment să își asume guvernarea. Am luat decizia în Consiliul Național, avem și propunere de președinte și propunere de premier. Interesul nostru fundamental este însă de a ne concentra pe a pune punct acestei guvernări care face un rău imens României. Nu are rost să vindem pielea ursului din pădure. Viitoarea formulă de guvernare se va stabili constituțional în negocierile de la Palatul Cotroceni”, a precizat liderul liberalilor.