Ludovic Orban, mesaj de la Constanța: "Nu pot să accept ca interesele României să fie negociate ca la tarabă"

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Constanța, că a sesizat Parchetul ÎCCJ, în legătură cu presupuse fapte penale ale premierului Viorica Dăncilă și ale președintelui PSD, Liviu Dragnea, deoarece consideră că prin acțiunea lor cei doi ar fi lezat interesele fundamentale ale României.„Nu pot să accept ca interesele fundamentale ale României să fie negociate ca la tarabă în talcioc și să fie abandonate pentru interesele personale ale lui Dragnea sau ale lui Vasilica Viorica Dăncilă în materie de relații externe. Politica externă a unei țări este rodul unei efort derulat de echipe întregi. Nu se poate ca niște oameni care nu înțeleg nimic din ceea ce înseamnă sensibilitatea în materie de poziționări pe probleme de politică externă să își bată joc într-un asemenea hal de toate relațiile construite cu atâta trudă de-a lungul a zeci de ani de diplomația românească”, a spus liderul PNL, Ludovic Orban.El a explicat că întreaga acțiune de pregătire și elaborare a memorandumului guvernamental în legătură cu inițiativa mutării ambasadei României din Israel poate avea aspecte penale, el considerând o datorie cetățenească sesizarea procurorilor.„Am depus această sesizare în calitate de cetățean și am considerat că este o obligație morală pentru mine să depun această sesizare. Am fost, sunt și voi fi un susținător al statutului României de membru al Uniunii Europene, dar al unui statut de partener loial, responsabil, partener de încredere la nivelul UE, care acționează în conformitate cu tratatele și în conformitate cu deciziile organismelor UE. Sesizarea mea nu se referă la problema de fond, ci se referă la faptele comise pe parcursul adoptării acestui memorandum”, a mai declarat Orban.La rândul lui, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri că nu s-a speriat nimeni din partid de plângerea penală pe care a făcut-o Ludovic Orban, aceasta nefiind o surpriză pentru social-democrați.În context, și PSD Constanța a reacționat cu indignare după plângerea penală făcută de liberalul Ludovic Orban„Plângerea penală formulată de președintele PNL Ludovic Orban este în schimb un abuz grav, o încercare penibilă și jalnică de destabilizare a statului de drept, în sensul formulării unui denunț aberant, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni imaginare. Doamna Viorica Dăncilă este prim ministru în funcție al României și are deplin discernământ în exercitarea funcției publice în care a fost învestită. Demersul președintelui PNL dovedește încă o dată că tentaculele statului paralel sunt puternic ramificate, inclusiv în rândurile unei părți a clasei politice, aservite unor interese străine de cele ale României. Plângerea este cu atât mai aberantă cu cât vizează doar începerea unor consultări și proceduri de mutare a Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, și nu o decizie guvernamentală care să intre în contradicție cu legile țării. Din păcate, constatăm că în România ultimilor ani devine o practică dărâmarea puterii politice legitim alese, prin metode ce țin de statul polițienesc și nu de statul de drept, invocat atât de des de contestatarii democrației. Organizația Județeană Constanța a Partidului Social Democrat își exprimă sprijinul ferm, total și necondiționat față de Guvernul Viorica Dăncilă”, au transmis cei de la PSD Constanța.