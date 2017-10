Ludovic Orban: „Lucrurile par mult mai serioase în cazul Udrea decât în cazul Ridzi“

Prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, a ajuns, ieri, la malul mării pentru a participa la Adunarea Generală a Ligii Aleșilor Locali a PNL Constanța. În cadrul unei conferințe de presă, el a ținut să își exprime îngrijorarea pentru faptul că, de șapte luni de când s-a instalat noua guvernare în fruntea țării, „nu s-a emis nici până în prezent ordinul de începere a lucrărilor pentru tronsoanele de stradă vitale pentru Constanța (tronsoanele de autostradă Cernavodă-Medgidia, Medgidia-Constanța și autostrada de centură a Constanței)”. Totodată, el a tras atenția că „lucrurile par mult mai serioase în cazul Udrea decât în cazul Ridzi”. „Vorbim de o publicitate de peste 3 milioane de euro. De ce? Ca să o vedem pe Elena Udrea la fiecare emisiune de știri?”, a pus problema Orban, solicitând timp pentru o descărcare „personală”. „Lasă-mă numai puțin să mă descarc”, i-a cerut el, la un anumit moment dat, președintelui Organizației Județene a PNL, Gheorghe Dragomir, care l-a întrerupt. „Banii românilor pentru ce sunt? Ca să ne otrăvească Udrea toate jurnalele de știri?”, a continuat Orban. „Udrea a fost prinsă în ofsaid și în loc să spun «Pardon» a început să arunce cu pietre în toată lumea, inclusiv în miniștrii PSD”, a mai atras atenția liderul liberal. De asemenea, Ludovic Orban a declarat că, în calitate de președinte al Comisiei de anchetă în cazul ministrului Turismului, va analiza „cu maximă obiectivitate și seriozitate toate documentele”. „Vom audia toate persoanele care au fost implicate, inclusiv pe Udrea. Nu am prejudecăți și nu sunt acolo pe post de procuror sau inchizitor”, a adăugat el. Referindu-se și la afirmațiile ministrului privind alianța PSD-PNL care se manifestă în Parlament, Orban a calificat gestul lui Udrea drept „obrăznicie, tupeu, propagandă” și „tentativă de manipulare”. Nici consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu nu a scăpat de grila de analiză a fostului ministru al Transporturilor. Orban a precizat că interviul pe care consilierul l-a acordat unui cotidian național a fost unul „abracadabrant”. „Nu am văzut în viața mea o asemenea colecție de perle politice. Dacă Băsescu nu îl dă afară pe Lăzăroiu înseamnă că își asumă toate afirmațiile pe care le-a făcut el. Înseamnă că are aceleași convingeri pe care le are și Lăzăroiu”, a încheiat caracterizările Ludovic Orban.