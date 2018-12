Ludovic Orban, despre moţiunea de cenzură: Încercarea moarte n-are

Ludovic Orban, despre moțiunea de cenzură: Încercarea moarte n-are

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, vineri, că el este propunerea partidului pentru funcția de premier, dar a spus că liberalii vor susține cea mai bună formulă de guvernare, dacă moțiunea de cenzură trece. Orban a apreciat că, în cazul căderii Guvernului, cea mai bună soluție ar fi alegerile anticipate.Ludovic Orban a declarat că au fost purtate discuții cu o mulțime de parlamentari din zona majorității guvernamentale, într-o încercare sistematică de a-i determina să voteze, nu conform ordinelor de partid și intereselor personale ale lui Liviu Dragnea, ci să voteze conform propriei conștiințe și conform intereselor fundamentale ale României.”Noi ne vom bate până la momentul votului moțiunii de cenzură să convingem cât mai mulți parlamentari să voteze această moțiune de cenzură pentru a crește șansele de adoptare a moțiunii”, a subliniat Ludovic Orban, potrivit News.ro.El a precizat că se poartă discuții în continuare și cu UDMR.”Am purtat discuții, purtăm discuții și o să purtăm discuții în continuare cu cei de la UDMR și îmi exprim încrederea că parlamentarii UDMR vor face ceea ce își dorește electoratul care i-a votat, vor acționa în conformitate cu voința electoratului maghiar. Vă dau numai un exemplu, chiar domnul Hunor a prezentat opiniei publice un sondaj de opinie comandat de UDMR referitor la opțiunile cetățenilor români de etnie maghiară, în care cota de încredere a lui Liviu Dragnea era de 4%. Eu nu cred că votanții UDMR-ului și-l mai doresc pe Dragnea (...), dimpotrivă, sunt convins că nu îl mai suportă, exact cum probabil mai mult de 85-90% din populația României nu îl mai suportă pe Dragnea și ar vrea să pună punct acestui regim nenorocit care face un rău imens României. Eu mă aștept ca parlamentarii UDMR să acționeze în conformitate cu voința și cu interesele cetățenilor care i-au trimis în Parlament”, a afirmat liderul PNL.Ludovic Orban a menționat că s-a întâlnit cu Kelemen Hunor la Hamburg.Referitor la faptul că liderul UDMR a spus că doar și-au strâns mâna și nu au avut discuții, liderul PNL a replicat: ”Ne-am întâlnit la Hamburg, eu nu vreau să intru acum într-o interpretare diferită a diferitelor intersecții pe care le-am avut cu domnul Hunor în ultima perioadă. Oricum, fiți convinși că purtăm negocieri, vom avea întâlniri în care vom pune pe masă toate lucrurile, dar eu cred că puțin aici domnul Hunor a pus căruța înaintea boilor. Noi nu discutăm de formarea unui nou Guvern, noi discutăm dacă Guvernul acesta este rău sau nu este rău. Punctul nostru de vedere este că acest Guvern este un rău imens pentru România. Nu putem să ne prezentăm cu acești incompetenți, cu acești indivizi care nu au niciun fel de expertiză în domeniul lor de activitate, care nu au niciun fel de credibilitate nici pe plan intern, nici pe plan internațional, să preluăm președinția Consiliului UE și încercăm cu adevărat să dăm României un Guvern care să aibă capacitatea să exercite această președinție în cele mai bune condiții, să aducă câștiguri pentru România, să poată să se bată pentru a obține beneficii pentru fiecare cetățean român de pe urma exercitării conducerii la nivelul UE în cele 6 luni în care deținem președinția Consiliului UE”.Orban a adăugat că discuțiile despre o formulă de guvernare ulterioară se declanșează după căderea Guvernului.”Și, în mod evident, noi suntem pregătiți să preluăm guvernarea, avem programul de guvernare reactualizat, avem o formulă de oameni care să fie capabilă să exercite guvernarea și de altfel am și pregătit un proiect de buget ca să arătăm că suntem pregătiți să guvernăm in 2019”, a precizat el.Întrebat care este propunerea de premier, Ludovic Orban a răspuns: ”Este o întrebare care pe mine, personal, mă face să cred că domnul Hunor nu se informează întotdeauna privitor la deciziile Partidului Național Liberal. Decizia Partidului Național Liberal este foarte clară, este luată în Consiliul Național, candidatul la funcția de prim-ministru este președintele partidului”.Chestionat de ce PNL nu susține un premier agreat de toată opoziția, Orban a replicat: ”Obiectivul nostru fundamental este să dărâmăm acest guvern. Orice formulă de guvernare care se va forma, evident că vom susține cea mai bună formulă care este din punctul nostru de vedere și evident care poate să beneficieze de sprijinul unei majorități parlamentare. Deși eu vă spun că cea mai bună soluție pentru România, în cazul căderii guvernului, este reîntoarcerea la popor, pentru că opțiunile politice s-au modificat dramatic în raport cu opțiunile politice care au fost exprimate la alegerile din 2016. De regulă, când se întâmplă așa ceva în democrațiile normale din lumea asta, se ajunge la alegeri anticipate pentru a reseta practic parlamentul și mai ales a reconferi legitimitate instituțiilor care exercită puterea în România”.În legătură cu declarația lui Kelemen Hunor care nu dădea prea mari șansă de reușită moțiunii de cenzură, liderul PNL a declarat: ”Există o vorbă românească care spune că încercarea moarte n-are”.Opoziția a depus, vineri, moțiunea de cenzură "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, rușinea României!", demersul fiind semnat de 163 de parlamentari. PNL, USR și PMP afirmă, în document, că programul de guvernare ar trebui să se numească ”Programul de Guvernare după anul 2021 ...”, toate angajmentele fiind amânate după această dată. În plus, potrivit opoziției, pentru un incompetent dovedit, PSD-ALDE are cel puțin alte 3-4 rezerve și mai slab pregătite, România e aruncată în instabilitate pentru Liviu Dragnea, moartea pândește în spitalele românești, educația e subfinanațată, iar în privința infrastructurii se înregistrează cel mai mare deficit.