Ludovic Orban: Democrația în România este într-un pericol real

Democratia este un pericol

Dl Orban in pare rau nu asi dori sa va jignesc exact din punct de vedere democrat,mie personal imi este rusine sa votez cu PNL si dvs insistati sa faceti manevre politice cu romani si mai ales in C-ta va reprezinta un Infractor,Prof,Dr.Dr.specialist in fraude, Parlamentar PNL,Secretar Filiala PNL C-ta,Boroianu R.Aurel, cu asociati lui consilieri lui ANAF,Partid,SRI mai la distanta in cazimate sau transee,PCA C-ta in frunte cu Prc Adina Florea, Puiu Zarafina si alti dar bine inteles cu avocati lor de performanta influenta,relati dar si descurcareti numai vorbim nu aud nu pricep si ne dau cu prosteala la gramada,cetatenilor simpli fara scoala si fara relatisi ,cunostinte in structura mafiota ne dau cu prosteala,dar nu nu mai mie si Chestorilor,Generalilor,Magistratilor Dr in drept