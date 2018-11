Ludovic Orban: Am dat startul campaniei "PNL aduce gazul românesc în casele românilor"

„PNL aduce gazul românesc în casele românilor” - este titlul campaniei liberalilor, aprobate, ieri, în cadrul Biroului Executiv, care are ca scop extinderea racordării localităților la rețeaua de gaz.

„Biroul Executiv al PNL a decis demararea campaniei PNL aduce gazul românesc în casele românilor. Am stabilit, practic, desfășurarea acestei campanii, am stabilit localitățile în care vom face campanie pentru a susține înființarea distribuției de gaz natural și conectarea la magistralele de gaz natural, de asemenea, corecta informare a cetățenilor din fiecare localitate care nu este conectată la rețeaua de gaz să susțină proiectul nostru. Am mandatat grupurile de consilieri locali din toate aceste localități să inițieze proiecte de hotărâri în vederea demarării studiilor de fezabilitate, astfel încât, la momentul la care încep să intre bani în bugetul României în urma demarării exploatării gazelor naturale de la Marea Neagră, să se poată începe un plan național de racordare a localităților și a cetățenilor români la gazul natural”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban, citat de Agerpres.

El a subliniat că, deși România este printre țările cu cele mai mari resurse de gaz natural din Uniunea Europeană, are cel mai mic procent din populație racordat la rețeaua de gaz, doar 36% dintre cetățeni.

„Din 2012, de când PSD a revenit la putere, nicio localitate nu a mai fost practic conectată la rețeaua de gaz, nu s-a mai înființat nicio distribuție, pentru că PSD a interzis autorităților locale să se implice în realizarea acestor înființări de distribuții”, a susținut Ludovic Orban.