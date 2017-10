Ludovic Orban: "ALDE, o oaste de strânsură, pe post de cârjă a PSD-ului şi a guvernului Grindeanu"

1

POLITICIANISM CANIN

Politicianismul romanesc este duplicitar , demagog si opportunist . Orban nu are curajul si calitatile necesare pentru a face declaratii sincere si pe problem de fond . Toate paertidele romanesti au in component lor elemente de stransura , categorie in care intra si traseistii .Daca factiunea ALDE poate fi criticata pentru rolul sau de cârjă a PSD , cum apreciaya dl Orban faptul ca PNL a acceptat de bunavoie si nesilit de nimeni cardasia cu PSD in ceea ce s+a numit USL adica Uniunea Sinistra Libertina care a insemnat compromiterea derfinitiva a ceea ce se mai putea nui inca doctrina liberal si partid liberal . Daca admitem ca politica este curva , inseamna ca liderii partidelor sunt pestii care profita de pe urma acestei vechi si banoase meserii , iar membrii " de rand " se aleg doar cu bolile venerice . Constatam ca exista un anumit tip de relatii intre asa zisele partide romanesti , relarii similar cu cele dintre caini . Cand nu se incaiera pentru ciolane , isi manifesta simpatiile mirosindu-se sub coada , in acest preludiu stabilindu-se cine-l va incaleca pe celalalt . Romania are nevoie urgenta de un serviciu de ecarisaj politic .