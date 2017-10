"Lucrările la noul Centru de Tineret sunt finalizate în proporţie de 95%"

1

proiect asumat

fratilor hai sa scapam de jigodia asta..nu a facut nimic in conuma noastra ..acestea sunt proiecte pe care cucoanaa asta le a mostenit si acum si le asuma.inafara de barfa si fitile nu e in stare de nimic.cei care au luat mita sa o voteze sa se gandeasca ca 500ron e nimic la cat a furat doamna belu..cu o majoritate ilegala in consiliul local face ce vrea musghiul ei..nu pufta si cobuz sunt oameni care reprezinta kogalniceanu..suntem mult mai multi si mai destepti decat ei...hai sa luam atitudine si sa i trimitem unde merita..pe pufta la puscarie iar pe madam belu sa o trimitem in biroul(sau mai bine sub biroul)unchiului dansei unde ii placea sa isi perteaca cea mai mate parte a timpului in tinerete...