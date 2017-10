Lucrări de asfaltare de peste 10 milioane de lei în Valu lui Traian

Primăria Valu lui Traian a lansat două anunțuri de licitație prin care dorește să contracteze firmele care se vor ocupa de amenajarea, proiectarea și execuția tramei stradale pentru două zone din localitate.Primul anunț vizează trama stradală din Zona F Est. Potrivit caietului de sarcini, această lucrare este necesară deoarece situația actuală a străzilor propuse pentru amenajare în cadrul extinderii Parcelării Zonei C este de drumuri de pământ neamenajate. Astfel, că parte din acest proiect se vor executa lucrări pe străzile: Castanilor, Plopilor, Bradului, Magnoliei, Magnoliei 1, Alunului, Valului 1, Valului 2 și Migdalului. Investiția va avea o valoare de aproximativ 5,5 milioane de lei și va fi realizată în 12 luni, din care două luni vor fi alocate părții de proiecte, iar restul de 10 execuției. Companiile interesate își pot depune ofertele până pe 17 iulie, ora 10.00.Cel de-al doilea anunț face referire la amenajarea tramei stradale pentru Zona F Vest. Aici, vor fi amenajate străzile: Valu-lui 6, Haltei, Rapsodiei, Luminii, Curcubeului, Sirenei, Farului, Ancorei, Șirei și Progresului. În plus, vor fi modernizate și aleile Rapsodiei, Progresului și Luminii. Și acest proiect va fi gata în aproximativ un an de zile, patru luni fiind dedicate proiectării, studiilor topo și geo, iar 10 luni execuției propriu-zise a lucrărilor. Pentru realizarea sa, primăria Valu lui Traian va scoate din buzunar 7,1 milioane de lei. Ofertele pot fi depuse până la data de 18 iulie, ora 10.00, iar licitația va avea loc în aceeași zi, de la ora 13.00.