În urma decretului semnat de președintele Băsescu,

Lucian Croitoru a fost desemnat, ieri, premierul României

Șeful statului, Traian Băsescu, l-a desemnat ieri, la ora 13.35, pe Lucian Croitoru pentru funcția de premier al României. Decretul prezidențial pentru desemnarea sa în funcție a fost publicat în Monitorul Oficial, acesta fiind pasul oficial pentru constituirea noului Guvern. „Se desemnează domnul Lucian Croitoru în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parla-mentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103, al. (2) din Constituția României”, se arată în decretul semnat ieri de președintele Traian Băsescu. Decizia președintelui a venit după ce, în contextul consultărilor de mier-curi, liderii PNL, PSD, ai UDMR, dar și minoritățile l-au propus pentru fotoliul de șef al Guvernului pe Klaus Johannis, primarul Sibiului. Această propunere nu a fost tocmai pe placul președintelui Traian Băsescu, el explicând, de altfel, că preferă un expert în economie și finanțe pentru funcția de premier. În ordinea evenimentelor care s-au succedat ieri, președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, imediat după anunțul șefului statului, că respinge orice altă nominalizare în afara lui Klaus Johannis, anunțând că liberalii nu vor vota pe nimeni altcineva în Parlament și că vor sesiza Curtea Constituțională Română (CCR) dacă președintele Traian Băsescu ignoră majoritatea, cerând și o ședință comună a Parlamentului pentru a discuta această situație. O propunere nu vine niciodată… singură Alături de reprezentanții opoziției (PNL, PSD, UDMR și minorități), se pare că democrat-liberalii au avut, și ei, o propunere de premier, dar au refuzat să anunțe care a fost aceasta. Mai mult, conducerea Partidului Democrat-Liberal a dorit să-i comunice personal președin-telui, la Cotroceni, propunerea pentru funcția de prim-ministru. Cu toate acestea, șeful statului nu a agreat niciuna dintre propuneri, astfel că el a anunțat desemnarea lui Lucian Croitoru în funcția de premier pentru a nu mai prelungi criza politică. „Am avut consultări cu partidele politice, punctele de vedere fiind relativ divergente, atât între partide, cât și în ceea ce privește viziunea mea cu privire la formarea unui nou Guvern, într-o perioadă de criză politică. Pentru că criza nu se mai poate prelungi, am semnat decretul de nominalizare a lui Lucian Croitoru ca premier desemnat”, a fost, mai exact, declarația lui Traian Băsescu. Totodată, el a ținut să menționeze că Lucian Croitoru „corespunde dezideratelor partidelor, mai puțin PD-L, de a nu fi membru al niciunui partid”. Menționăm și că, în contextul evenimentelor de ieri, președintele Băsescu a făcut o afirmație extrem de interesantă, anume că misiunea FMI de urmărire a aplicării tratatului și-a amânat vizita la București până la momentul instalării unui nou Executiv. Cine este Lucian Croitoru În vârstă de 52 de ani, Lucian Croitoru este consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, și președinte al Centrului Român de Politici Economice. În acest an, el a fost propus de PD-L pentru postul de viceguvernator, dar parlamentarii din comisiile buget-finanțe i-au respins candidatura. Absolvent al Facultății de Planificare Cibernetică și Calculatoare, din cadrul Academiei de Studii Economice București, Croitoru este doctor în economie și autorul a numeroase cărți și a peste 150 de articole de specialitate. În 1995 a fost distins cu premiul PS Aurelian al Academiei Române, fiind de-corat, în 2000, cu Ordinul Steaua României în grad de Comandor. Între 1991 și 1995 a fost expert în cadrul Departamentului pentru Reformă Economică din Guvernul României, iar din 1995 până în 1996, consultant la „Bucharest Investment Group”. În 1998, Croitoru a fost consilier principal al Ministrului de Finanțe, ulterior fiind numit consilier principal al guvernatorului BNR, poziție pe care a ocupat-o până în 2003. Nu în ultimul rând, premierul desemnat ieri de președintele Băsescu a fost, timp de patru ani (între 2003 și 2007), reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional (FMI), în calitate de Senior Adviser al Executive Directors. În ceea ce-l privește, Traian Bă-sescu a precizat că Lucian Croitoru i-a lăsat impresia unui „profund profesionalism”. În aceeași ordine de idei, șeful statului a declarat că România are nevoie, în acest context, de un prim ministru competent pe probleme economice. Ce urmează să se întâmple Lucian Croitoru are zece zile la dispoziție pentru a-și prezenta Guvernul în fața Parlamentului. Dacă Parlamentul votează împotriva cabinetului său, Guvernul Boc rămâne interimar până la următoarea no-minalizare a președintelui Băsescu. În cazul în care și următoarea no-minalizare a lui Băsescu pică la votul din Parlament, șeful statului poate dizolva Parlamentul și organiza alegeri generale anticipate, dar nu în actualul mandat. Reacții parlamentare locale Desemnarea lui Croitoru în funcția de premier al României nu i-a lăsat indiferenți nici pe parlamentarii constănțeni. Astfel, unii dintre ei se raliau ieri poziției liderilor centrali ai partidelor politice din care provin, așa cum este, spre exemplu, deputatul liberal George Dragomir. Concret, președintele PNL Crin Antonescu a anunțat că prim-vicepreședintele PNL Ludovic Orban și liberalii se vor întâlni cu Croitoru pentru a-i transmite că îl susțin în continuare pe Klaus Johannis și că parla-mentarii nu îl vor vota. În ceea ce-l privește de deputatul George Dragomir, el a afirmat că, în opinia lui, de-semnarea lui Lucian Croitoru e o decizie greșită și, de asemenea, că nu va trece de Parlament. „Nu poți pune un necunoscut în postul de prim ministru. Poate că omul are calități personale, poate e un profesionist, dar nu are autoritate și notorietate. E un tehnocrat care a fost ținut consilier și care nu a făcut proba că poate conduce o instituție”, a declarat liderul PNL Constanța. În plus, el a insistat asupra ideii că Parlamentul va vota împotriva desemnării lui Croitoru în postul de premier. Senatorul constănțean PSD Alexandru Mazăre a fost mai vehement decât colegul său liberal. În viziunea lui, „Băsescu se comportă la fel ca Ceaușescu, iar ceea ce se întâmplă acum aduce aminte de ultimele zile ale lui Ceaușescu”. Alexandru Mazăre a adăugat că „propunerea opoziției, care are o majoritate de 65% în Parlament, ar fi însemnat o guvernare solidă în sprijinul României”. Cât despre șansele ca Parlamentul să voteze în favoarea noului premier, senatorul Colegiului 3 a declarat că se așteaptă la orice. „Parlamentarii PD-L au vrut să cumpere alți parlamentari la moțiunea de cenzură. Acum mă aștept să mărească potul și să vină cu sume astronomice. Sunt disperați și sacrifică orice. Mă aștept la orice, orice este posibil”, a conchis el. O altfel de atitudine a avut senatorul PD-L Mircea Banias, căci în opinia sa nominalizarea și desemnarea lui Croitoru în funcția de premier „este oportună în actualul context în care se află țara”. „Este omul potrivit, la momentul potrivit”, a aprecizat președintele Organizației Jude-țene a PD-L Constanța.