LOVITURĂ pentru bugetul CONSTANŢEI / Consiliul Local pierde acţiunile la Portul Constanţa!

Pentru "admirator".Sa ne lamurim impreuna

In treacat fie spus,trebuie sa observam,cum au descoperit ei Constitutia dupa ce raul a fost facut.In al doilea rand,sa ne amintim ca oamenii astia(Dottore,USL etc.) aveau de gand sa modifice Constutia Romaniei.Dottore(dottore in drept) nu a stiut ca legea asta incalca Constitutia.Nu pot sa nu-l amintesc pe Becali care facea parte din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor.Si in al treilea rand sa ne amintim ca acesti oameni aveau de gand sa faca o noua impartire administrativa a Romaniei. Pericolul nu a trecut,pentru ca Victor Ponta,in calitate de presedinte,ne-a promis o noua ordine in Romania postbasista.Punct si de la capat.Daca ne referim la dreptul de proprietate al statului si la consiliile locale(judetene) lucrurile stau cam in felul urmator.Pe limba noastra,este ca si cum ASOCIATIA de PROPRIETARI din blocul nostru, are dreptul sa-mi treaca apartamentul (o parte din el sau o parte aflata in indiviziune) din proprietatea mea in PROPRIETATEA ASOCIATIEI ,apoi are dreptul sa-l vanda.ASOCIATIA are acest drept,ca doar este un fel de consiliu local de bloc.Sa observam cum consiliile locale/judetene,primarii (SIMPLI ADMINISTRATORI ai PROPRIETATII) sunt asa de darnici cu proprietatea noastra comuna care nu poate fi vanduta/retrocedata,conform Constitutiei.Ei sunt darnici si buni la suflet numai cu proprietatile altora.Ei sunt buni oameni de afaceri numai cu banii statului/primariei.Toata povestea asta,ar trebui sa-i dea fiori reci tovarasului Mazare care de ani buni imparte terenuri aflate in domeniul public.Cinee... trece un teren din domeniul public in domeniul privat al primariei ??? Cineee... imparte daruri ? Ati ghicit. Darurile sunt impartite de cel care nu are dreptul sa le imparta,de Consiliul Local Constanta.Cineee.. este darnic cu o proprietate care nu-i apartine ??? Ati ghicit:Consiliul Local/Judetean Constanta.Cand eu am spus ca Mazare trebuie sa doarma imbracat si cu bocancii la usa,nu m-ati crezut.De citit observatia facuta de "carmen mocanu".Corect !