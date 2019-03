Lovitură pe scena politică! BEC a respins participarea Alianței USR - PLUS la europarlamentare

Reprezentanții PLUS acuză Biroul Electoral Central (BEC) că a respins, în mod abuziv, cererea de înscriere în competiția pentru alegerile europarlamentare a Alianței 2020 USR PLUS. Decizia BEC nu este definitivă, iar cele două formațiuni au anunțat că o vor contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție.







„BEC a decis, astăzi, în mod abuziv respingerea cererii de înscriere în competiția electorală a Alianței 2020 USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare. Pretextul BEC a fost acela că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice. Dan Barna a fost ales președinte al USR în octombrie 2017, în vreme ce Dacian Cioloș a fost ales președinte PLUS în februarie 2019. Ambele partide au solicitat înregistrarea președinților la Tribunalul București, dar până acum nu au primit o decizie definitivă. Pentru acest motiv, BEC a respins cererea de înregistrare a alianței. Este o decizie politică luată la presiunile regimului corupt instaurat de Liviu Dragnea în România. N-au contat documentele juridice pe care

le-am depus. N-au contat deciziile legale ale celor două partide și voința celor 14.000 de membri. Nu contează nici cele 200.000 de semnături pe care le-am strâns“, se arată într-un comunicat de presă al PLUS.

Mai mult, așa cum susțin în document, această cerere ar fi fost respinsă pentru că lui Liviu Dragnea îi este teamă de Alianța 2020 USR - PLUS.

„Decizia BEC înseamnă un singur lucru: vor, cu orice preț și prin orice mijloace, să ne împiedice să participăm la alegeri. Mai întâi, au încercat, luni în șir, să împiedice înregistrarea Mișcării România Împreună (RO+). De data asta, blochează Alianța 2020 USR - PLUS din motive absurde, total nedemocratice. Ni se încalcă dreptul de a fi votați, dar și dreptul românilor de a vota. Este pentru prima oară, după 1990, când este respinsă o listă care în sondaje se bucură de susținerea a aproximativ 20% dintre români. Este un act profund nedemocratic, prin care se încearcă să fim scoși din procesul electoral. Ceea ce s-a întâmplat la BEC este o politizare nepermisă a unui organism care ar trebui să mențină echilibrul democratic. Indiferent de câte obstacole ne vor pune, noi nu ne vom opri“, au mai spus cei de la PLUS.

Tot ei au precizat că, din moment ce decizia Biroului Electoral Central nu este definitivă, o vor contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție.







„Vom merge mai departe și dacă decizia ICCJ va fi defavorabilă, chiar dacă USR și PLUS vor fi nevoite să candideze separat în alegeri. Vom strânge din nou semnăturile, ne vom sprijini unii pe ceilalți. Vom merge alături în campanie și vom folosi toate resursele pe care le avem la dispoziție pentru a opri regimul Dragnea-PSD. Vrem o Românie fără penali și fără hoție și suntem dispuși să ne batem până la capăt pentru asta“, au mai transmis cei de la USR - PLUS.