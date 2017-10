Loredana clarifică pe Facebook ACUZAŢIILE de PLAGIAT pentru Imnul staţiunii Mamaia

Loredana clarifică pe Facebook ACUZAȚIILE de PLAGIAT pentru Imnul stațiunii Mamaia

Ştire online publicată Marţi, 14 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Loredana a ținut să clarifice acuzațiile de plagiat la adresa Imnului stațiunii Mamaia, după ce s-a descoperit că melodia seamănă foarte mult cu "Imnul Bețivilor" sau "Delirium Tremens", care aparține unei formații croate, scrie realitatea.net. Vedeta a apelat la Facebook pentru a lămuri controversa legată de Imnul stațiunii Mamaia, explicând că nu este vorba de un plagiat și că a interpretat melodia cu acceptul compozitorului Tonci Huljic."Cântecul asta are o poveste specială. Vara trecută, în timp ce mă aflam cu familia în vacanță în Split, Croația, l-am cunoscut pe compozitorul și cântărețul croat Tonci Huljic și de atunci am rămas prieteni. Chiar în seara în care am facut cunoștință mi-a dat să ascult acest cantec. Mi-a plăcut atât de mult de prima oară încât i-am zis că vreau să-l cânt, iar el a fost mai mult decât bucuros să mi-l încredinteze. Acum două luni ne-am întâlnit la Belgrad și am înregistrat piesa chiar în studioul prietenului și colaboratorului său de-o viață, Goran Bregovic! Mulțumesc Tonci! Viva Mamaia! Dragosteee, Lori", a postat Loredana.