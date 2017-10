Locuitorii oraşului caută ajutor la Primăria lui Gigi Chiru

5

pt fanii lu mazare

“Sunt frumos de pus in rama, Ma invart prin lumea buna, Vorbesc rr-it, ca Geoana Si am nume de… leguma. Fiind crescut la malul marii, Garderoba mea, fireste, Sta sub semnul intrebarii… Nu stii de-s primar sau Peste. Port camasi cu flori pe ele, La costum brodat cu voal, Exact ca-n telenovele, Zici ca merg la carnaval. Cand dansez, provoc suspans, Dau femeile pe spate, Zici ca fac cursuri de dans C-un instructor de karate. Noptile o ard prin cluburi, Uneori dansez pe mese, Fumand elegant trabucuri Si punand mana pe fese. Ca primar, eu fac bani grei: Mergi gratis pe Himalaya, Dar la mine dai trei lei Ca sa traversezi Mamaia. Vara-s printre cetateni, Dar cand sunt troieni afara, Merg tiptil spre Otopeni Si de acolo, fug din tara. Ieri n-am prins zborul de Rio, Fiindca am ajuns tarziu, Stand blocat pana la ziua In zapada,… la Lehliu. N-a impins zapada groasa Nici un utilaj cu vola. Tot mai bine e acasa Unde am telegondola. Fericita e Constanta, C-are un edil model Cum nu vezi decat prin Franta. Sunt primarul Bonduelle.”