Locuitorii Mangaliei, scoşi în stradă de frigul din case

Foarte multi oameni de buna credinta se intreaba ce naiba se intimpla?! Atit in strada, cit si in culisele politicii, in presa sau la Cotroceni?! S-o luam pe rind! E clar ca varianta USL+PC nu are niciun viitor, nu are zvic, nu are solutii si nici planuri serioase, deci nu are sanse sa ajunga la guvernare. O stie si Ion Iliescu dar si altii mai din umbra iar teama lor e ca mai sint doar citeva luni pina la alegeri. S-o luam pe bucati. Arafat este omul liberalilor, instalat ministru secretar de stat pe vremea lui Nicolaescu, in 2007, cind de fapt nenea Raed conducea ministerul. Ba chiar si pe vremea lui Cseke Attila, tot Arafat tragea sforile, o stiu de la sursa. Da, liberalii au fost puternic implicati. Atit in Bucuresti, prin lideri de rangul 2-3, cit si in orase unde liberalii sint puternici. Cancescu este presedinte CJ la Brasov, la Iasi este Fenechiu cu o organizatie tare si bani multi, la Sibiu este prietenul Klauss Johannis, la Timisoara, mai tineti minte, Ciuhandru a ramas tot prieten. cred ca Iliescu, pe la spatele lui Ponta, a batut palma cu Felix, exaltatul Crin, niste parlamentari UDMR pe care i-a contactat Gioni Popescu, Ponta joaca la doua capete, el fiind insa singurul care s-a delimitat de violentele stradale. De ce nu e mai agresiv procurorul?! final, cum explicam oare manipularea ieftina a mii de romani de buna credinta din strada, dar si a sute de mii de romani, poate milioane, manipulati si ei dar care nu au iesit, inca, in strada?! Ei bine, autorii manipularii au fost experti si au avut timp sa pregateasca operatiunea.