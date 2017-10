Numai până mâine,

Locuitorii Mangaliei pot depune amendamente la proiectul de buget pentru 2010

Aleșii locali din Mangalia au început să dezbată în comisiile de specialitate proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, urmând ca acesta să fie aprobat în ședința ordinară de joi. Reprezentanții PNL și PD-L din Consiliul Local Mangalia au atras atenția asupra perioadei foarte scurte de timp alocate pentru analiza bugetului pe 2010. „Conform obiceiurilor lui Tusac (n.r.-primarul Mihai Claudiu Tusac), lucrurile importante nu ajung să fie dezbătute la timp”, a arătat consilierul liberal Viorel Oleniuc. Oleniuc a ajuns în posesia documentelor necesare de-abia sâmbătă seara, deși edilul declarase anterior că, vineri, consilierii vor avea acces la proiectul de buget pe 2010. „Vineri dimineața, am fost la primărie și documentele nu erau gata. Sâmbătă dimineața, la ora 9.00, când m-am dus din nou la primărie, șeful de serviciu mi-a spus că încă lucra la proiect. În cele din urmă, am primit dosarele sâmbătă seara. Aceasta este regula lui Tusac și a confirmat modul său defectuos de a lucra cu Consiliul Local”, a explicat Oleniuc. Consilierul a mai precizat că proiectul a intrat în dezbaterea comisiei din care face parte (n.r. - Comisia socială, sport, cultură) fără a avea avizul Comisiei economice. „În mod normal, dacă există convoca-torul pentru ședința de joi, proiectul ar fi trebuit să aibă avizul Comisiei economice. Dar nu îl are. Comisia urmează să aibă o ședință miercuri (n.r. – mâine). Dar s-ar putea întâmpla ca membrii comisiei să nu se întrunească și să nu avizeze proiectul de buget. Și atunci ce se întâmplă?”, a pus problema liberalul. În opinia sa, bugetul proiectat de edilul social-democrat este „supraestimat, nerealist și lasă loc de interpretări, pentru noi abuzuri”. Liberalul Sorin Cucoranu, membru al Comisiei de Urbanism, a menționat, la rândul său, că bugetul este supraevaluat pe venituri și vor fi aduse amendamente pentru fiecare capitol. Colegul său din Comisia economică, Sorin Andrei, a declarat că Mangalia are nevoie de un buget realist, echilibrat, cu o dimensiune foarte clară a veniturilor și cheltuielilor. Democrat-liberalii Paul Foleanu, membru al Comisiei de Urbanism, și Marian Crăciun, membru al Comisiei economice, au admis că au la dispoziție foarte puțin timp pentru dezbateri pe marginea bugetului, însă vor încerca să finalizeze analizele și modificările până joi, astfel încât proiectul să fie aprobat. Consultări Printr-un comunicat de presă, Comisia economică, buget-finanțe a Consiliului Local al Municipiului Mangalia atenționează că primarul în exercițiu nu a respectat calendarul bugetar și invită publicul (persoane fizice și juridice cu domiciliul/sediul în Mangalia) să prezinte amendamente, observații și propuneri comisiei, la etajul 2, la biroul viceprimarului Ion Mincă, până mâine, ora 14.00. Comisia a luat această inițiativă în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, și art. 54, alin. 4, din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, și art. 39 din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, modificată, se mai precizează în comunicat. Pentru consultarea proiectului de buget, inițiat potrivit atribuțiilor de către primarul în exercițiu, publicul poate să acceseze pagina oficială de internet www.mangalia.ro (primarul având obligația legală de a publica aici proiectul de buget) sau să ia legătura cu președintele Comisiei economice, buget-finanțe a Consiliului Local, Vasile Olan. Amendamentele publicului vor fi depuse la registratura Primăriei Mangalia. Cei interesați de acest subiect trebuie să știe că proiectul nu a fost publicat pe site-ul instituției, Vasile Olan fiind, până la urmă, cea mai bună sursă pentru obținerea documentelor. Mai mult, actuala versiune a site-ului Primăriei Mangalia îngreunează accesul la informațiile de interes public întrucât „documentele publice” și informațiile despre Consiliul Local sunt ascunse în partea de jos a paginii web. În sfârșit, din anul 2010, nu pot fi consultate decât proiectele unei ședințe de îndată din februarie și HCL 43 și 44 și anexele lor aprobate în aceeași ședință.