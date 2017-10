Locuitorii din Valu lui Traian ar putea avea un serviciu de evidenţă a populaţiei

Locuitorii din Valu lui Traian ar putea avea un serviciu de evidență a populației

După aproximativ doi ani de zile, în care consilierii județeni democrat-liberali s-au luptat cu încăpățânarea șefului CJC, Nicușor Constantinescu, de a accepta înființarea unui serviciu de evidență a populației în Valu lui Traian, eforturile aleșilor dau rezultate. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Constanța (CJC) de joi, a fost înscris un proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Murfatlar prin înființarea unui nou Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoa-nelor în comuna Valu lui Traian. Inițiativa liderului de grup al PDL Constanța din CJC, Adrian Gheorghiță, așteaptă de aproape doi ani de zile să intre în dezbaterea plenului consiliului. Din vara lui 2008, democrat-liberalul Adrian Gheorghiță a încercat în nenumărate rânduri să introducă pe ordinea de zi a ședințelor un proiect vizând înființarea acestui serviciu în Valu lui Traian, dar s-a lovit, de fiecare dată, de refuzul categoric al președintelui CJC, Nicușor Constantinescu. În plus, Adrian Gheorghiță a inițiat și o acțiune în instanță prin care cerea, prin procedură de adoptare tacită, obligarea CJC de a emite o hotărâre referitoare la funcționarea serviciului de evidență a persoanelor. Instanța a respins însă acțiunea sa pe motiv că nu poate interveni într-o astfel de speță. De data aceasta, la aflarea veștii, Adrian Gheorghiță a adoptat o atitudine rezervată. „Nu am fost convocați pentru ședință. Nu am primit convocatorul și el nici nu a fost publicat pe site-ul CJC. Nici nu ne-au chemat să ne luăm CD-urile cu proiecte. Am aflat de ședință din presă”, a început el. „Nu am văzut proiectul și nu știu în ce formă a intrat el pe ordinea de zi. Am înțeles tot din presă că a suferit câteva modificări față de ceea ce am propus eu”, a adăugat el. În proiectul înscris în convocatorul ședinței din 15 iulie, cel care figurează ca inițiator este Nicușor Constantinescu. „Nu este niciun fel de problemă dacă apare trecut un alt inițiator. Chiar nu mai contează, dacă proiectul vine în sprijinul locuitorilor de acolo. Important este să se regăsească printre celelalte proiecte. Dar rămâne să vedem care este varianta în care a fost formulat”, a încheiat Adrian Gheorghiță, cu aceleași rezerve. În sfârșit, trebuie precizat și faptul că pe ordinea de zi a mai fost înscris un proiect similar, privind înființarea unui nou Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și în comuna Cumpăna.