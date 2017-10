Locuitorii din Techirghiol cer primarului locuinţe sociale şi loturi pentru case

Locuitorii din Techirghiol cer primarului locuințe sociale și loturi pentru case

„Vin oamenii să ceară ajutorul nostru pentru a-și acoperi datoriile la bănci sau să îi sprijinim cu orice resurse financiare după ce au ajuns în imposibilitate de plată a ratelor. În aceste cazuri, în calitate de primar, nu poți decât să îi asculți și să îi compătimești”, a dezvăluit primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan, câteva dintre situațiile cu care se confruntă în cadrul întâlnirilor săptămânale pe care le are cu locuitorii. Astfel de cazuri au început să se înmulțească, oamenii ajungând în disperare la ușa primarului. Lumea deja s-a obișnuit să îl găsească pe Adrian Stan în fiecare zi de miercuri, în primărie, deschis să le asculte oful. „Toată lumea știe că eu sunt aici de miercuri dimineață și până târziu. Sunt la dispoziția lor toată ziua. În general, vin câte 10-20 de persoane și am observat că au început să vină din ce în ce mai mulți oameni care nu își pot achita restanțele la bănci”, a subliniat Stan. Potrivit lui Adrian Stan, oamenii vor în principal locuințe sociale sau cer locuri să își construiască o casă. „Din păcate, primăria nu poate face foarte multe pentru ei întrucât fondul locativ este foarte redus. Este foarte greu să îi ajuți cu această problemă. Am demarat acum un proiect pentru susținerea tinerilor căsătoriți. Tinerii căsătoriți cu vârsta până în 35 de ani vor putea primi loturi să își construiască o casă”, a explicat primarul. Acum o lună, arhitectul primăriei a început lucrările la un nou Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru stabilirea loturilor dedicate tinerilor. Însă avizarea PUZ-ului va mai dura ceva timp din cauza particularităților orașului. „Până la obținerea tuturor avizelor necesare aprobării proiectului în consiliul local, am putea aștepta chiar și șase-opt luni. Teritoriul orașului a fost declarat rezervație naturală a lacului și, de aceea, procedurile sunt mult mai complicate decât în cazul oricărei alte localități cu un regim obișnuit”, a încheiat primarul.