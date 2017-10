Locuitorii din Rasova îşi vor alege noul primar pe 25 mai

Locuitorii din Rasova își vor alege noul primar pe 25 mai

Alegerile pentru posturile vacante de parlamentari sau de aleși locali vor avea loc la data de 25 mai, simultan cu alegerile europarlamentare, a anunțat, ieri, premierul Victor Ponta.Premierul a anunțat că Guvernul va declanșa procedurile pentru ca în 25 mai, când sunt programate alegerile europarlamentare, să se desfășoare și alegerile parțiale pentru posturile vacante de parlamentari, de primari sau alți aleși locali.În județul Constanța există o singură localitate care a rămas fără primar, respectiv, comuna Rasova, astfel că reprezentanții partidelor care doresc vor trebui să-și desemneze candidați pentru alegerile locale parțiale de aici. Dacă liberalii și democrat-liberalii nu s-au hotărât încă cu cine să intre în alegeri, din câte se pare, PSD va merge pe mâna actualului viceprimar care a preluat și atribuțiile de primar, Dorel Alexandru. Pregătiți sunt și cei de la PP-DD care au anunțat deja că viitorul candidat al partidului va fi Gheorghe Mocanu, cel care a candidat și la alegerile locale din 2012. Reamintim că, la începutul lunii ianuarie, șeful administrației publice din Rasova, Mihalache Neamțu, a anunțat că-și dă demisia, motivele invocate fiind problemele de sănătate, dar și lipsa resurselor pentru dezvoltarea comunei.„Nu am resurse pentru a duce la capăt proiectele propuse pentru dezvoltarea comunei. Am avut probleme cu inundațiile anul trecut, iar drumurile sunt distruse. Atunci am primit promisiuni că lucrurile se vor rezolva, că voi primi bani pentru reparația lor. Nu s-a întâmplat nimic. Anul trecut am cheltuit 100.000 de lei pentru repararea acoperișului de la școală care a fost smuls de vânt în decembrie 2012. Și pentru reparație mi s-au promis bani, bani care ar fi trebuit să vină de la Guvern, dar nu i-am primit nici în ziua de astăzi”, spunea Mihalache Neamțu la timpul respectiv.El mai preciza că nu i-a fost ușor să ia o astfel de decizie după 10 ani de administrație locală, însă nici nu mai poate da ochii cu locuitorii care îl întreabă când va repara toate acestea, iar el să nu știe ce să le răspundă. În altă ordine de idei, Mihalache Neamțu a spus că va rămâne în continuare în PSD, dar că nu mai vrea nicio funcție în partid. Reamintim că localitatea constăn-țeană Rasova a fost lovită în vara anului trecut de o viitură care a făcut prăpăd, măturând în calea sa zeci de gospodării. În urma acestor intemperii, pagubele s-au ridicat la sute de mii de lei, însă fondurile pentru reconstrucție nu au fost suficiente. După demisia lui Neamțu Mi-halache, atribuțiile de primar au fost preluate de viceprimarul Dorel Alexandru.