Locuitorii din Medgidia donează pentru sinistraţi

asa este.Moinescu ajuta medgidienii

Asa este,Moinescu ajuta oamenii saraci din medgidia. Au venit batrani necajiti la mine,stiind ca lucrez in Primarie,si mi s-au plans ca nu mai au lemne de foc si sa-i ajut sa ia de la Primarie crengi taiate de la pomii de pe strazi. Eu,stiind ca nu se dau la oricine,i-am trimis la d-l Moinescu. Au venit batraneii si mi-au multumit si mai mi-au spus ca d-l Moinescu le-a dat si cate 4 paini.Bravo d-le Moinescu,am vazut ca din 2008 si pana acum ajutati medgidienii,batranii,oamenii necajiti.M-am intrebat de multe ori: cum poate d-l Moinescu sa ajute fiind in opozitie si cum NU poate Iordache fiind la conducerea orasului?! Dar,stati linistiti ca mi-am raspuns singura :Iordache nu are de dat,are doar de luat pt. el si pt. acolitii lui. M-am saturat de clientela politica a lui Iordache. Toti tziganii si hotzomanii orasului vin si-l cauta.Dar il cauta degeaba,ca el se ascunde in spatele neputintei.Cum ar putea sa dea si la altii cand nu se mai satura el si Ivanca,Paun,Radu,Mirica s. a. Mi-e scarba de acesti iordacheni. Veniti d-le Moinescu si luati-va locul pe care-l meritati,cel de conducator adevarat al urbei noastre.