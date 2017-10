Locuitorii din Hârşova mai bine informaţi cu ajutorul tabelelor de afişaj

2

HARSOVEANUL SAU....CHELUL CU TICHIE

...am fost la matusa mea si am vazut...minunatele panouri. Nici la Bucuresti nu gasesti asa ceva. Pe langa ele roiesc firme de paza ca tiganii arunca cu pietre...cheltuieli nepotrivite. Harsova ar trebui data exemplul la exemplul negativ cu astea...Aaaaa! si inca ceva...am vrut sa vad cu ce sunt informati cetatenii orasului...am stat o seara intrega in balcon sa vad...primarul si popii la fel de fel de abureli...si se anunta ca este finala cupei campionilor europeni...scrie asa mare: In atentia cetatenilor orasului: in aceasta seara la ora 21,30 se joaca finala cupei....Doamne, ce mare este Gradina Ta!...