Locuitorii din Fântânele vor avea un sistem de canalizare modern

Primarul localității Fântânele, Gheorghe Popescu, a declarat pentru Cuget Liber că în cursul zilei de marți va merge la București pentru a semna contractul de finanțare ce va duce la racordarea localității la un sistem de canalizare modern. Deși acest proiect a fost depus de ceva vreme, documentele necesare finanțării inițiativei nu au fost încheiate. Totuși, se pare că în cursul zilei de vineri, Popescu a primit un telefon prin care i s-a solicitat să se prezinte la București pentru semnarea contractului.„Aveam nevoie de un sistem de canalizare, este periculos ca oamenii să folosească fântâni. Știți cum este la țară, toaletele se sapă în același pământ în care sunt săpate și fântânile. În aceste condiții, pânza freatică poate fi afectată. Era păcat să nu aplicăm pentru un astfel de program. Avem o rețea de apă modernă, este normal să avem și un sistem de cana-lizare. Am mers pe cofinanțare de 40%, deși reprezintă un efort financiar mai mare, dar ne-am dorit foarte tare să obținem finanțarea. Proiectul are o valoare de 2,5 milioane de euro, deci și partea de cofinanțare o să fie destul de semnificativă, însă avem sprijinul investitorilor de la CEZ cu care am colaborat la mai multe proiecte“, a expli-cat primarul.Cu privire la colaborare cu reprezentanții CEZ, Popescu a menționat că pe lângă implicare în diverse proiect de interes local, investitorii în eoliene au adus peste 50 de locuri de muncă pentru oamenii din comună.„Avem 50 de băieți din localitate care lucrează ca paznici la centrală. În plus, în perioada în care turbinele eoliene au fost amplasate, au fost create alte locuri de muncă temporare. Avem o colaborare excelentă cu compania care a investit aici pentru că și ei știu că pot avea încredere în noi. Le-am oferit stabilitatea de care aveau nevoie pentru a-și aduce afacerea în zona“, a explicat primarul.