Locuitorii comunei Saraiu se pregătesc de sărbătoare

Chiar dacă are o mulțime de griji cu privire la finanțarea unor proiecte ce privesc dezvoltarea comunei Saraiu, primarul Dorinela Irimia nu a uitat că se apropie „Ziua Comunei”, de fapt, „Ziua familiei Saraiu”, eveniment așteptat cu drag de locuitori.Drept urmare, autoritatea locală a pregătit o nouă ediție a „Zilei Comunei Saraiu”, un eveniment cultural și religios ce va avea loc, sâmbătă, 15 octombrie.Până în 2012, când funcția de primar a comunei Saraiu a fost câștigată de Dorinela Irimia, locuitorii nu aveau prea multe momente de bucurie prin care să cinstească comuna în care locuiesc, astfel că aleșii locali au decis ca această zi să fie sărbătorită în fiecare an de Sfânta Parascheva. Pentru că în acest an, sărbătoarea a căzut într-o zi de lucru, aleșii au stabilit ca petrecerea să aibă loc sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 13.00, la Căminul Cultural din localitate.„Rămânem consecvenți la ceea ce suntem și, cu sufletul cald deschidem porțile tuturor prietenilor, tuturor celor ce mereu au fost alături de noi spre a petrece împreună Ziua Sfintei Parascheva, ziua în care, după un an de muncă și trudă, dăm frâu liber horelor”, a transmis primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia.