Locuitorii comunei Poarta Albă vor putea obţine mai uşor documente de la primărie

Locuitorii comunei Poarta Albă vor putea obține mai ușor documente de la primărie

Administrația comunei Poarta Albă continuă seria proiectelor care vin în ajutorul cetățenilor din localitate. În acest sens, în cursul zilei de ieri, a fost finalizat proiectul sub denumirea de "sistem integrat de management al calității, de mediu și al sănătății și securității ocupaționale la nivelul Primăriei comunei Poarta Albă", care s-a desfășurat pe parcursul unui an. Sursa de finanțare a fost obținută din fondul social european prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, iar valoarea eligibilă a fost de 255.779,20 lei. Echipa de proiect l-a avut ca manager pe viceprimarul localității Poarta Albă, Daniel Ionuț Farcaș. Alături de el, au conlucrat la acest proiect Vasile Delicoti, Gheorghe Ciară, Gabriela Gogoi, Dana Mihaela Picioc și Niculina Farcaș. "Scopul proiectului îl reprezintă eficientizarea serviciilor publice furnizate de Primăria comunei Poarta Albă, prin implementarea și certificarea unui sistem integrat de management al calității, de mediu și al sănătății și securității ocupaționale și instruirea corespunzătoare a angajaților instituției", a declarat managerul de proiect, Daniel Ionuț Farcaș. El a mai spus că, în cadrul acestui proiect, salariații care lucrează în Primăria Poarta Albă au urmat mai multe cursuri de perfecționare. Totodată, implementarea proiectului la nivelul Primăriei Poarta Albă a adus ca beneficii achiziționarea mai multor echipamente IT, printre care un server, o multifuncțională și opt calculatoare. Mai mult, datorită implementării proiectului, doi dintre angajații Primăriei Poarta Albă au dobândit calitatea de auditori, ceea ce va duce la reducerea cheltuielilor publice. La rândul lui, primarul localității Poarta Albă, Vasile Delicoti, a precizat că acest proiect a fost început în anul 2009, iar obiectivul general l-a reprezentat creșterea calității și eficienței serviciilor publice oferite populației, instituțiilor și mediului de afaceri. "Prin implementarea proiectului, sperăm ca parcursul documentelor să fie mai ușor, atât pentru cetățenii comunei, cât și pentru angajații instituției. Acest proiect a fost finalizat cu succes, însă mai avem și alte proiecte în lucru", a declarat primarul Vasile Delicoti.