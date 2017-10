Locuinţele „ieftine“ pentru tineri, programul mincinos pe baza căruia Mazăre a ajuns primar

Locuințele „ieftine“ pentru tineri, programul mincinos pe baza căruia Mazăre a ajuns primar

Programul „locuințe ieftine pentru tineri”, care a contribuit în mod covârșitor la câștigarea Primăriei de către Radu Mazăre în 2008, demonstrează, pentru cei care nu au crezut la momentul respectiv, că totul nu a fost decât minciună. În realitate, locuințele care s-au ridicat în zona Baba Novac nu sunt absolut deloc ieftine și cei mai mulți dintre tinerii care s-au înscris în program nu și le pot permite. Vă aduceți aminte adevărata demonstrație de stradă și propaganda de care a avut parte acest program în 2008? Spectacol, antren, promisiuni pentru o viață mai bună… toate puse în scenă în piața de la Far, amfitrion fiind chiar primarul Mazăre, dornic să câștige un nou mandat. După ce îi adusese de partea lui pe bătrânii Constanței, amăgindu-i cu pachețele cu zahăr, ulei, pui etc. ori cu locurile de întâlnire ce le-au fost destinate pentru a juca o tablă, timp în care erau serviți cu o cafea (acțiuni pe care tot noi, constănțenii, le plătim cu bani grei și-n ziua de azi, pentru că respectivele contrac-te au fost obținute, de anumite firme - prietene primarului, așa cum ziarul Cuget Liber a arătat), trebuia să facă ceva pentru a „prinde” și la tineri. Ideea locuințelor ieftine nu putea da greș! Erau bine știute criza în domeniu și faptul că prea puține dintre cupluri puteau să facă un împrumut pentru a avea o casă a lor. Se bătea moneda și se striga sus și tare că imobilele vor putea fi cumpărate cu un avans de doar 5%, că Primăria va face pe dracu-n patru pentru ca tinerii să poată lua locuințele în rate, să fie accesibile tuturor. Dar, cel mai important, pentru că așa a fost numit și Programul cu pricina, locuințele trebuiau să fie mult mai ieftine în comparație cu piața! Primăria Constanța, „cămătar“ în căutare de clienți Ce se întâmplă în realitate? Suntem în 2010, și deși la acest moment apartamentele și garsonierele trebuia să fie deja arvunite, constructorii sunt disperați că nu vor încheia contracte pentru primul cartier de locuințe nici dacă iau la rând toate cele peste 16.000 de cereri. Prin urmare, pentru că foarte mulți au fost nevoiți să renunțe (nu pentru că nu au nevoie de locuințe, ci pentru că, la cât de scumpe sunt și la condițiile cerute, nu și le pot permite!) scrisorile din partea Primăriei Constanța au început să curgă și să „caute” clienți pentru constructori, pentru că, cine știe, din cele 16.000 de cereri poate că vor putea găsi și tineri mai cu dare de mână care vor ocupa cele 18 blocuri ce sunt încă în lucru pe strada Baba Novac. Am spus că Primăria Constanța, la acest moment, nu joacă decât rolul de a găsi clienți, pentru că altceva, de fapt, nu face. Nu intervine cu nimic, nu îți ușurează negocierea cu firma de la care cumperi, nu ai nici cea mai mică facilitate, nu există avansul de 5% (promis inițial, dar la care s-a „umblat” ulterior, ajungând la minim 20%, lucru de care foarte multă lume încă nu știe) sau o plată în rate rezonabilă, pe care să o poți achita, chiar și toată viața… Absolut nimic din toate astea… Banii jos sau adio casă! S-a ajuns astfel la situația ca cei care figurau, potrivit tragerilor la sorți, pentru cartierul ce urmează a se ridica pe strada Smeurei, sau chiar mai târziu, să fie contactați, printr-o scrisoare, de Primăria Constanța, și „somați” să se prezinte de urgență (maximum trei zile, altfel se consideră că, „în mod tacit”, se refuză achiziționarea unei locuințe) la sediul firmei constructoare. Justificarea autorității publice pentru că s-a ajuns să fii contactat înainte de termen este prezentat ca un favor ce ți se aduce, argumentat prin faptul că „multor beneficiari li s-au reziliat antecontractele de vânzare-cumpărare din cauza neîndeplinirii clauzelor contractuale”. În realitate, mulți dintre cei aflați pe liste au renunțat din start, fiind conștienți că nu vor putea plăti suma cerută în perioada impusă extrem de scurtă. Dar cazul Alinei R., care trebuia să fie în a doua tranșă de locuințe, vorbește de la sine. Ea a primit, săptămâna trecută, invitația din cadrul Primăriei, iar vineri s-a prezentat la SC Argos. Locuința pe care o poate achiziționa este la etajul opt. Apartamentul are o suprafață locuibilă de 67,75 mp, iar valoarea lui este de 36.920,36 de euro, cu TVA. Imobilul este „la roșu”, beneficiind doar de o chiuvetă în bucătărie și de chiuvetă, cadă și WC în baie, uși și prize. Reprezentanții Argos i-au spus, deși nu a apucat să vadă apartamentul (așa cum era firesc) că ar trebui (ca să nu riște să piardă repartiția) să semneze pe loc un proces-verbal prin care se obligă ca, în termen de 3 - 5 zile, să plătească un avans de minim 20% din valoarea apartamentului, respectiv 7.384,07 de euro. Înainte de a vedea ce cumpără! Situația este similară pentru cei care au optat pentru garsoniere, acestea fiind vândute la prețul de 17.000 de euro. Locuințele „ieftine“ - mai scumpe decât piața! Numai că asta nu este tot! Constructorul are pretenția ca, la finele lunii iulie (atunci când se preconizează a fi date în folosință locuințele) fiecare client să plătească TOȚI banii! Graba și disperarea de a-și recupera investiția de către firma constructoare este de înțeles, mai ales că „succesul nebun” al programului se poate vedea cu ochiul liber, iar cei care au avut de-aface, într-un fel sau altul cu el, îi știu foarte bine dedesubturile și defectele. Dar unde sunt ratele avantajoase, avansul „modic”, ajutorul promis cu care vine în întâmpinare Primăria Constanța? Singura șansă a tinerilor este să-și arvunească veniturile pe o viață la bănci, dar câți dintre cei care s-au înscris în program au câștiguri atât de mari încât banca să le dea aproape 40.000 de euro împrumut? Foarte puțini… Apartamentele și garsonierele vândute „la roșu”, la care trebuie, automat, să calculezi cât ai nevoie să mai investești pentru ca locuințele să devină locuibile (gresie, faianță, parchet etc.) depășesc ca valoare, în cele din urmă, 50.000 de euro (apartamente), respectiv 25.000 de euro (garsoniere). Prin urmare, unde sunt „locuințele ieftine” pentru tineri? Când orice constănțean, dacă dispune de acești bani, își poate cumpăra astfel de apartamente, în zone destul de bune și fără să mai investească ceva? Alina R. ne-a povestit că din cele opt persoane aflate în fața sa, niciu-na nu a semnat vreun antecontract. Toate vociferau, și pe bună dreptate, că „nu este ceea ce a promis Mazăre”! Da, nu este! Doar că promisiunile acestea l-au adus în fruntea Constanței.