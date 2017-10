Locuinţele ieftine lăudate de Mazăre îşi caută cumpărătorii cu lumânarea

Locuințele ieftine lăudate de Mazăre își caută cumpărătorii cu lumânarea

Administrația publică locală constănțeană anunța, prin intermediul unei informări postate pe 12 februarie pe site-ul Primăriei, că, din cauza faptului că unii dintre beneficiarii programului „Locuințe ieftine pentru tineri” ale căror nume au fost alese la extragerea din 17 mai 2008 nu au achitat avansul de minimum 20% din valoarea totală a imobilului, următorii beneficiari de pe liste sunt invitați pentru a achita avansul, fie pentru garsoniere, fie pentru apartamente. Anunțul preciza în mod expres că „în cazul în care cei invitați nu se prezintă în termen de cinci zile de la primirea invitației la locația și orarul comunicate, vor fi invitați în vederea achiziționării apartamentului/garsonierei atribuite următorii beneficiari din liste”. Vorbim, nota bene!, despre același proiect al adminis-trației constănțene la care făcea referire însuși primarul Radu Mazăre la Congresul PSD de la finele săptămânii trecute și de care, de altfel, amintește ori de câte ori are ocazia, dând de înțeles că inițiativa este una încununată de succes și care, în plus, ar trebui extinsă la nivelul întregii țări. Realitatea demonstrează altceva, și asta pentru că, așa cum ne-au declarat surse din Primăria Constanța, doar 11 posibili beneficiari s-au prezentat, până ieri, la sediul administrației locale, și au anunțat că vor să încheie antecontractele de vânzare-cumpărare pentru locuințe, tinerii solicitând, însă, extinderea termenului pentru achitarea acelui avans de minumum 20% din valoarea imobilului. Avansul de 20%, ălcâiul lui Ahile Reamintim că, în conformitate cu anunțul publicat pe data de 12 februarie pe site-ul Primăriei Constanța, „în vederea achiziționării apartamentului/garsonierei rămase libere au fost invitați următorii beneficiari din liste, astfel: din Lista de Apartamente Tineri - repartiții de la 661 la 778, din Lista de Apartamente Cazuri speciale - de la 164 la 199, din Lista de Garsoniere Tineri - de la 295 la 337, din Lista de Garsoniere Cazuri speciale - de la 88 la 98". Potrivit unor surse din primărie, cei vizați au primit invitațiile pe data de 15 februarie, având termen până pe 20 pentru a se decide dacă vor semna sau nu antecontractele de vânzare-cumpărare. Urmare a rugăminții tinerilor, termenul a fost extins până ieri, 22 februarie. Ulterior, însă, s-a decis extinderea cu încă o săptămână a termenului limită. Cu toate acestea, susțin aceleași surse, administrația locală se așteaptă ca, dintre cei invitați, să vină, potrivit estimărilor, cam 28-30%, pe lot. Totodată, se pare că, într-o lună de zile, vor fi date în folosință cel puțin două blocuri de locuințe ieftine, fiind vorba de 116 unități de locuit, apartamente și garsoniere, declară surse din administrația constănțeană. De remarcat este, în contextul actual, faptul că din cei peste 200 de posibili beneficiari invitați de Primăria Constanța pentru a semna antecontractele pentru locuințele rămase libere doar 11 s-au arătat interesați. Prin urmare, indiferent că vorbim despre efectele evidente ale unei crize economice profunde sau despre calitatea contestată a acestor locuințe, programul administrației locale are oarecare probleme. Pentru că, atâta timp cât o parte dintre tineri se retrag, reziliindu-și contractele, iar alții solicită termene de amânare pentru a putea face rost de banii necesari pentru achitarea avansului - avans de care nu s-a știut inițial, căci a fost introdus în contract printr-un amendament aprobat de Consiliul Local Municipal Constanța în ședința din 25 noiembrie 2009 - inițiativa primarului Mazăre poate fi catalogată mai degrabă ca fiind un eșec. Aceleași surse din Primăria Constanța au explicat că nimeni nu are nimic de ascuns cu aceste locuințe și că actuala criză nu a afectat proiectul decât prin decalarea graficului de construcție, pentru că anumiți constructori s-au retras și a fost nevoie să fie înlocuiți cu alții care au capacitatea tehnică și capacitatea financiară necesară. 20.000 de aplicanți sub vraja locuințelor ieftine Având în vedere dificultățile pe care le întâmpină prea lăudatul proiect al locuințelor ieftine, amintim de acea hotărâre a CLM Constanța, care viza „modificarea și completarea art. 1 din HCML 61/2009 privind completarea Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării”, modificare care se referă la garantarea, de către municipalitate, a cumpărării locuințelor realizate de către antreprenori și rămase nevalorificate în maxim 8 luni calendaristice de la recepția la terminarea lucrărilor. Concret, la acel moment, după retragerea mai multor antreprenori din proiect, municipalitatea a decis că ar putea pune gaj bugetul local pentru locuințele ieftine rămase nevândute. Conform explicațiilor unor surse din Primăria Constanța, acest lucru nu este exclus, dar la măsura cumpărării locuințelor ieftine de către administrația locală nu se va apela decât în condițiile în care vor fi epuizați toți cei 20.000 de aplicanți ai apartamentelor și garsonierelor. „Se merge până la final, până la epuizarea beneficiarilor înscriși pe liste, așa cum se procedează și acum: dacă nu au banii de avans, sunt invitați următorii”, au subliniat sursele citate. Revenind, proiectul administrației Mazăre poate fi considerat orice, mai puțin un succes, cel puțin pentru moment. Garsonierele și apartamentele își caută cumpărătorii. Cu lumânarea.