Locuinţe ANL şi locuri de casă pentru tinerii din Costineşti

Locuințe ANL și locuri de casă pentru tinerii din Costinești

Costineștiul s-a transformat radical în ultimii zece ani, ajungând, dintr-un modest sătuc pescăresc, una dintre cele mai căutate și cunoscute stațiuni turistice din țară. S-a construit masiv, s-au investit sute de milioane de euro în infrastruc-tură, localitatea s-a extins și s-a dezvoltat. Dacă în anul 2000 existau doar vreo 20 de case nou construite, în decursul anilor s-a ajuns la sute de imobile doar cu destinație turistică. În paralel, primăria Costinești a avut grijă ca tinerii din localitate să nu fie nevoiți să plece în alte părți, oferindu-le toate condițiile pentru a-și construi o casă și a-și întemeia o familie. În acest sens, s-au pus bazele unui program de construire de locuințe pentru tineri. „În toate mandatele mele am pus mare accent pentru construcția de locuințe, pentru ca tinerii căsătoriți să fie motivați să rămână aici. Spre exemplu, numai în ultimul an am dat în folosință 40 de apartamente ANL, urmând ca în perioada următoare să fie inaugurate altele. Astfel, mai avem două blocuri ANL, fiecare a câte 24 de apartamente. Unul dintre ele va fi gata în luna octombrie 2012, celălalt în primăvara lui 2013", ne-a declarat primarul Costineștiului, Traian Cristea, care va candida pentru cel de-al cincilea mandat în fruntea localității.În paralel cu construcția de locuințe ANL, primăria a acordat tinerilor din Costinești terenuri pentru a-și construi case. „Numai în ultimul an am dat în folosință tinerilor căsătoriți 85 de locuri de casă. Noi le-am asigurat terenul, toate utilitățile, iar ei trebuie doar să-și construiască locuințe. Spre bucuria noastră, mai bine de 90% dintre ei și-au ridicat deja casele, celelalte aflându-se în diferite stadii de execuție. Avem astfel un cartier nou, cu drumuri, apă, cana-lizare, electricitate, toate condițiile”, a mai spus Traian Cristea.