„Locomotive ca Băsescu sau Iliescu nu mai găseşti nicăieri în politică“

1

locomotivele pe linia moarta

Exista mai multe feluri de locomotive : de manevra in gara,pentru marfare, trenuri personale ,rapide sau piese de muzeu. Cele doua locomotive,Iliescu si Basescu au tractat un marfar burdusit cu averea statului din care " magnetii politicianisti : au descarcat marfa in depozitele lor personale. Sunt lideri Buni si lideri Mari.Liderul Bun convinge cetatenii sa aiba incredere in el ca lider.Liderul Mare este cel care face ca alegatorii sa aiba incredere in ei insisi. Intotdeauna popoarele au avut nevoie de oameni mari,de locomotive.Se poate trai si fara ei pana la un punct oarecare.dar sunt epoci cand unui popor ii trebuie neaparat un om mare .Pana acum,dupa 1990 , Romania nu a avut parte de astfel de conducatori.Istoria a demonstrat ca sunt cazuri in care o natiune este rau servita de conducatorii sai si au fost inlaturati ca nevrednici.Dar au existat si exista cazuri in care natiunea ar putea fi foarte bine servita de catre conducator, si atunci este inlaturat cu si mai multa inversunare pentru vrednicie.Doar Istoria va fi aceea care va stabili valoarea conducatorilor. Pana atunci patimim pe drept consecintele alegerilor noastre.Exista un calambur care spune ca poporul are conducatorii pe care-i merita.Este adevarat intr-o oarecare masura.In realitate,poporul se schimba greu,iar conducatorii des.Poporul decide.Vox populi,vox Dei.Dar poporul se inseala deseori si nu intotdeauna deciziile sale sunt cele mai bune pentru el.Oricum,trecutul este reprezentat de Iliescu si Basescu.Viitorul apartine lui Ponta-copy si lui Cacarau,hotarati sa ne fericeasca in continuare la fel ca predecesorii lor.